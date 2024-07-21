شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون: يمكن للهاكرز السيطرة على العالم و"علينا أن نتعلم" قبل فوات الأوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يستطيع المتسللون إغلاق الأنظمة في جميع أنحاء العالم بهجوم يكرر الانقطاع العالمي لتكنولوجيا المعلومات الأخير"، هذا هو التحذير من خبراء الأمن السيبراني الذين يقولون "يجب علينا أن نتعلم" من الأخطاء الحاسوبية التي تحدث في جميع أنحاء العالم مؤخرا.

وقد واجهت أجهزة الكمبيوتر التي تم تشغيلها يوم الجمعة 19 يوليو "شاشة الموت الزرقاء"، وأثر هذا على شركات الطيران، والمذيعين، ومحلات السوبر ماركت، والبنوك، والمزيد في جميع أنحاء العالم - وتم إلقاء اللوم على التحديث المارق، حيث تم ربط الانقطاع بشركة CrowdStrike، التي توفر تقنية الأمان للشركات.

وكشف الخبراء لصحيفة The U.S. Sun كيف يمكن للقراصنة استغلال خدعة مماثلة لإحداث فوضى واسعة النطاق في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث وقال مارتن جارتيليوس، كبير مسئولي الأمن في Outpost24: "هذا مشابه لهجوم على سلاسل الإمداد أو supply chain attack".

وأضاف "إذا كان أحد المهاجمين قد قام باختراق مثل هذا التحديث لفتح الأنظمة أمام الهجمات أو لتشفيرها، فستتأثر نفس الأنظمة بالضبط، ولهذا السبب أصبحت هجمات سلسلة التوريد والدفاع ذات أهمية متزايدة."

وأثر التحديث على أجهزة Windows في جميع أنحاء العالم، مما منع أجهزة الكمبيوتر من التشغيل وحتى إيقاف تشغيل الخوادم، وكان لذلك آثار غير مباشرة على الأنظمة في جميع أنحاء العالم، وقد ظهر الانقطاع لأول مرة في أستراليا عندما استيقظت البلاد على التحديث الخاطئ.

وقال مارتن: "هذا الحادث بمثابة تذكير حاسم بأهمية قوة أمننا وتوافرنا، الأمر الذي يعتمد على موثوقية مقدمي الخدمات لدينا"، وفي المملكة المتحدة، توقف بث قناة سكاي نيوز تمامًا، وتأخرت الرحلات الجوية الصيفية، كما واجهت شركات الطيران الأمريكية مشكلات في الاتصالات نتيجة الانقطاع.