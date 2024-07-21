شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحاول الشراكة فى النظارات الذكية من ميتا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة ميتا لإنفاق مليارات الدولارات لشراء ما يقرب من 5% من شركة EssilorLuxottica، عملاق النظارات الأوروبية الذي تبلغ قيمته 88 مليار يورو والذي تعاونت معه في جيلين من نظارات Ray-Ban الذكية.

وقد نشرت صحيفة فاينانشال تايمز وغيرها من المنافذ الإخبارية في وقت سابق أنباء عن المحادثات، وقالت إن المفاوضات متقدمة ومن المرجح أن تقوم ميتا بالاستثمار.

وأضافت، اتضح أن شركة Meta ليست الشركة التقنية الكبرى الوحيدة التي تحاول التقرب من شركة EssilorLuxottica، فقد أخبر العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر أن شركة جوجل تواصلت مؤخرًا مع قيادة الشركة بشأن وضع مساعدها الذكي Gemini AI في النظارات الذكية المستقبلية.

وقد تساعد هذه الخطوة في دفع الاستثمار الكبير الذي يستعد مارك زوكربيرج الآن لتقديمه، ولكن هناك المزيد من الأمور التي يجب مراعاتها في هذا الموقف.

كما إن شركة إيسيلور لوكسوتيكا عبارة عن تكتل أوروبي للأزياء والتجزئة، وليست شركة في وادي السيليكون تضم مستثمرين لديهم شهية للمخاطرة.