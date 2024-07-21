شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص وأسرع.. "أوبن آي أي" تطرح إصدارًا مصغرًا من "جي بي تي" والان نبدء بالتفاصيل

جي.بي.تي40- ميني

الدمام - شريف احمد - قدمت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي إصدارا جديدا من النسخة المصغرة لنموذج الذكاء الاصطناعي الصغير جي.بي.تي كأحدث إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي الصغير لديها.وقالت الشركة إن الإصدار الجديد "جي.بي.تي40- ميني" أرخص وأسرع من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصعيرة الحالية، وتم طرحه للمطورين.كما يمكن الوصول إليه من خلال منصة شات جي.بي.تي وتطبيق الأجهزة المحمولة للمستخدمين العاديين، اعتبارا من يوم الخميس الماضي. وسيكون في مقدور الشركات المستخدمة لهذا النموذج الوصول إليه خلال الأسبوع الحالي.وقالت الشركة إن نموذج جي.بي.تي40- ميني يتفوق في الأداء على كل نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة الرائدة في هذا المجال في أداء المهام المنطقية التي تتضمن نصوصا وصورا.ومع تحسن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة، أصبحت أكثر شعبية لدى المطورين بسبب زيادة سرعتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بالنماذج الأكبر، مثل جي.بي.تي-أومني أو كلاود 5ر3 سوننت.وتعتبر النماذج الصغيرة خيارا مفيدا للمهام البسيطة عالية القيمة التي يحتاج المطورون لتكرار استخدام الذكاء الاصطناعي في إنجازها.وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جي.بي.تي40- ميني سيحل محل الإصدار جي.بي.تي5-ر3 توربو كأصغر نموذج ذكاء اصطناعي تقدمه أوبن أيه.آي.وقالت الشركة إن النموذج الجديد سجل 82% على مقياس أداء المهام المنطقية مقابل 79% للنموذج جيمني 5ر1% وفلاش و75% للنموذج كلاود3 هايكو بحسب بيانات شركة أرتيفشيال أنالاسيز.