شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف إنفاق أكثر من نصف البالغين الأموال على الألعاب المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين يمارسون الألعاب أكثر مما تعتقد، وتظهر دراسة جديدة أن الألعاب المجانية ليست مجانية لمعظم الناس، فبينما لا يزال الكثيرون يعتبرون الألعاب هواية متخصصة، يظهر تقرير جديد أن 62% من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا يلعبون ألعاب الفيديو.

ويُظهر تقرير حالة الألعاب لعام 2024 الصادر عن Comscore أن جيل الألفية هم الأكثر احتمالاً لممارسة ألعاب الفيديو، حيث يقع 49٪ من اللاعبين في هذه الفئة العمرية، وتظهر بعض الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام في الدراسة ارتفاع شعبية الألعاب المجانية.

وتهيمن الألعاب المجانية وألعاب الخدمة المباشرة حاليًا على الصناعة، حيث تحاول المزيد من الشركات استخدام نموذج الأعمال المربح، ومع ذلك، فإن العديد من هذه الألعاب تفشل، حيث أن عددًا قليلاً فقط من الألعاب مثل Fortnite وRoblox وCall of Duty تمثل غالبية هؤلاء اللاعبين.

وعلى الرغم من أن الألعاب نفسها لا تكلف شيئًا للتنزيل واللعب، إلا أنها تجني الأموال من خلال تقديم معاملات دقيقة داخل اللعبة لأشياء مثل تمريرات المعركة وأشكال الشخصيات، وكان يُعتقد في كثير من الأحيان أن غالبية الأرباح تأتي من عدد قليل من "اللاعبين الكبار"، وهو عدد صغير من الأشخاص الذين ينفقون مبالغ كبيرة على هذه الألعاب.

ومع ذلك، يظهر التقرير أن 82% من اللاعبين أنفقوا الأموال على المعاملات الصغيرة داخل اللعبة في عام 2023، مما يعني أن أكثر من نصف البالغين بشكل عام أنفقوا الأموال على الألعاب المجانية.

ويشير الاستطلاع إلى أن الألعاب المجانية ليست في الواقع مجانية للغالبية العظمى من الأشخاص الذين يلعبونها.

