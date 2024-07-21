شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف إنفاق أكثر من نصف البالغين الأموال على الألعاب المجانية والان مع تفاصيل الخبر
ويُظهر تقرير حالة الألعاب لعام 2024 الصادر عن Comscore أن جيل الألفية هم الأكثر احتمالاً لممارسة ألعاب الفيديو، حيث يقع 49٪ من اللاعبين في هذه الفئة العمرية، وتظهر بعض الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام في الدراسة ارتفاع شعبية الألعاب المجانية.
وعلى الرغم من أن الألعاب نفسها لا تكلف شيئًا للتنزيل واللعب، إلا أنها تجني الأموال من خلال تقديم معاملات دقيقة داخل اللعبة لأشياء مثل تمريرات المعركة وأشكال الشخصيات، وكان يُعتقد في كثير من الأحيان أن غالبية الأرباح تأتي من عدد قليل من "اللاعبين الكبار"، وهو عدد صغير من الأشخاص الذين ينفقون مبالغ كبيرة على هذه الألعاب.
ومع ذلك، يظهر التقرير أن 82% من اللاعبين أنفقوا الأموال على المعاملات الصغيرة داخل اللعبة في عام 2023، مما يعني أن أكثر من نصف البالغين بشكل عام أنفقوا الأموال على الألعاب المجانية.
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