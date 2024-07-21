تكنولوجيا: صور رسمية لهاتف Pixel 9 Pro Fold قبل الإعلان الرسمي في 13 أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة جوجل مؤتمرها القادم في 13 من أغسطس لكشف النقاب عن هاتف Pixel 9 Pro Fold القابل للطي، ولقد شاركت عملاق البحث صور رسمية لهذا الإصدار من خلال إعلان تشويقي نشر مؤخراً.

تشير التوقعات إلى أن حدث جوجل القادم سيكشف عن سلسلة هواتف Pixel 9 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع Pixel 9 Pro، وPixel 9 Pro XL وأيضاً Pixel 9 Pro Fold.

ولقد أكدت جوجل بشكل رسمي على خططها لإطلاق Pixel 9 Pro Fold من خلال مقطع فيديو تشويقي نشر مؤخراً، والذي كشف عن اللمحات الأولى لتصميم هذا الإصدار.

كما كشف موقع جوجل في السوق الهندي عن إعلان تشويقي أخر نشر على منصة X، والذي يكشف عن إختيارات ألوان هاتف Pixel 9 Pro Fold ويؤكد على إنطلاق الهاتف بشكل رسمي في السوق الهندي في 14 من شهر أغسطس المقبل.

أيضاً أكد فيديو تشويقي أخر على خطط جوجل لإطلاق هاتف Pixel 9 Pro خلال الحدث المرتقب عقده في 13 من أغسطس، على أن يتوفر هذا الإصدار أيضاً في السوق الهندي في 14 من الشهر المقبل.

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