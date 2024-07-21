شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم جهاز كمبيوتر أثر عليها العطل العالمي الناتج عن CrowdStrike؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت فى منشور على مدونتها، إن الانقطاع العالمي الناجم عن تحديث خاطئ من مزود الأمن السيبراني CrowdStrike الجمعة أثر على حوالى 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام ويندوز، بحسب موقع engadget الأمريكى.

وأدى التحديث إلى ظهور شاشة الموت الزرقاء، ما أدى إلى توقف الأنظمة التى تستخدمها المستشفيات وشركات الطيران والبنوك والخدمات الرئيسية الأخرى مؤقتًا، حيث تأثرت فقط الأجهزة التى تعمل بنظام ويندوز.

وفي حين تم حل المشكلة في الغالب بعد ظهر الجمعة، لا تزال Microsoft وCrowdStrike تتعاملان مع التداعيات، وفي منشور المدونة السبت، كتب ديفيد ويستون، نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون المؤسسات وأمن نظام التشغيل، أن الشركة تعمل مع CrowdStrike "لتطوير حل قابل للتطوير من شأنه أن يساعد البنية التحتية لـ Azure من مايكروسوفت على تسريع إصلاح التحديث الخاطئ لـ CrowdStrike"، وطلبت مايكروسوفت أيضًا المساعدة من Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform (GCP).

وقالت CrowdStrike في منشور مدونتها الخاصة السبت، إن التحديث - تحديث تكوين المستشعر - "تم تصميمه لاستهداف الأنابيب المسماة الخبيثة التي تمت ملاحظتها حديثًا والتي تستخدمها أطر عمل C2 الشائعة في الهجمات الإلكترونية".

ولسوء الحظ، بالنسبة للأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز 7.11 والإصدارات الأحدث التى تستخدم مستشعر CrowdStrike's Falcon، فقد "تسبب ذلك في حدوث خطأ منطقي أدى إلى تعطل نظام التشغيل"، وقد تبين أن إجمالي عدد الأجهزة المتأثرة هو "أقل من واحد بالمائة من جميع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز"، وفقًا لما ذكره ويستون.