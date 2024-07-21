شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز بدرجة جنود.. الحروب السيبرانية وسيناريوهات مستقبلها الأكثر رعباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر التكنولوجيا ظهرت ساحة معركة جديدة - الحروب الإلكتروني، فبينما تتضمن الصورة التقليدية للحرب الدبابات والقوات، فإن الحروب الإلكترونية تُخاض بخطوط من التعليمات البرمجية، والمهاجمين غير المرئيين، والعواقب المدمرة المحتملة، ومع استمرار تطور التكنولوجيا، يتطور أيضًا خطر الحرب الإلكترونية.

وظهرت الحروب السيبرانية كأحد الأبعاد الحيوية للأمن القومي، ولعل الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية جعل الدول عرضة للهجمات السيبرانية، ما حول الفضاء السيبراني إلى ساحة معركة جديدة.

ومع تطور التكنولوجيا، تتطور أيضًا التكتيكات والاستراتيجيات المستخدمة في الحروب السيبرانية، ما يطرح تحديات وتهديدات كبيرة للأمن العالمي، وفيما يلى نعرض مفهوم الحروب السيبرانية، وتطورها، وأبرز السيناريوهات المستقبلية التي يمكن أن تشكل المشهد الجيوسياسي.

الحروب السيبرانية

تتضمن الحروب السيبرانية استخدام الهجمات الرقمية لتعطيل أو تدمير أو الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة الحاسوبية أو الشبكات أو البيانات، وعلى عكس الحروب التقليدية، يمكن تنفيذ الحرب السيبرانية عن بُعد، وبشكل مجهول، وبتكلفة منخفضة نسبيًا، على مدار العقدين الماضيين، تصاعدت الهجمات السيبرانية، من حيث التكرار والتعقيد والتأثير، ما أثر على الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

الحوادث السيبرانية المبكرة

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الحوادث السيبرانية بسيطة نسبيًا، تتضمن بشكل أساسي تشويه المواقع الإلكترونية، وهجمات حجب الخدمة (DoS)، والأنشطة القرصنة الأساسية، ومع ذلك، كان الهجوم السيبراني على أستونيا فى عام 2007 نقطة تحول، هذا الهجوم، الذي نسب إلى قراصنة روس، استهدف مواقع حكومية ومالية وإعلامية، مما عطل البنية التحتية الرقمية للبلاد لعدة أسابيع.

فيروس ستوكسنت وما بعده

أبرز اكتشاف ستوكسنت فى عام 2010 الإمكانيات الكبيرة للحروب السيبرانية، هذه الدودة المعقدة، التي يعتقد أنها جهد مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، متسببة في أضرار مادية لأجهزة الطرد المركزي، وأظهر ستوكسنت أن الهجمات السيبرانية يمكن أن تتجاوز المجال الرقمي وتكون لها عواقب حقيقية على الأرض.

تصاعد الهجمات السيبرانية المدعومة من الدول

في السنوات الأخيرة، أصبحت الهجمات السيبرانية المدعومة من الدول أكثر انتشارًا، وقد تورطت دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران في العديد من الحوادث السيبرانية التي تهدف إلى التجسس والتخريب والتدخل السياسي.

كما أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، على سبيل المثال، شهدت تدخلات سيبرانية كبيرة نسبت إلى فاعلين روس، مما أبرز إمكانية الهجمات السيبرانية في التأثير على العمليات الديمقراطية.

سيناريوهات مستقبلية للحروب السيبرانية

عند النظر إلى المستقبل، تبرز عدة سيناريوهات توضح التطور المحتمل للحروب السيبرانية وتأثيرها على الأمن العالمي.

1. الهجمات السيبرانية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الحروب السيبرانية، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات ضارة أكثر تعقيدًا، وأتمتة عمليات الهجوم، وتحديد الثغرات بدقة أكبر. يمكن أن تعمل الهجمات المستقلة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من التدخل البشري، مما يجعلها أسرع وأصعب في الكشف والتصدي.

2. ثغرات إنترنت الأشياء (IoT)

إن انتشار أجهزة إنترنت الأشياء يفتح منافذ جديدة للهجمات السيبرانية. مع وجود مليارات الأجهزة المتصلة، من المنازل الذكية إلى البنية التحتية الحيوية، فإن إمكانية التعطيل الواسع النطاق هائلة، ويمكن أن يتسبب هجوم منسق على أنظمة إنترنت الأشياء في شلل المدن وتعطيل سلاسل التوريد وتعريض السلامة العامة للخطر.

3. الهجمات السيبرانية الفيزيائية

كما رأينا مع ستوكسنت، يمكن أن تتسبب الهجمات السيبرانية في أضرار مادية. قد تستهدف الحروب السيبرانية المستقبلية البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة، ومحطات معالجة المياه، وأنظمة النقل، ويمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتعطيل اقتصادي، وفقدان الأرواح، مما يطمس الخطوط بين الحروب السيبرانية والتقليدية.

4. التجسس السيبراني وسرقة الملكية الفكرية

سيظل التجسس السيبراني تهديدًا كبيرًا، حيث تسعى الدول والشركات إلى سرقة المعلومات الحساسة والملكية الفكرية، ستتطور التهديدات المستمرة المتقدمة (APTs)، باستخدام تكتيكات معقدة لاختراق الشبكات والبقاء غير مكتشفة لفترات طويلة.

5. الصراعات الجيوسياسية السيبرانية

ستلعب الحرب السيبرانية دورًا بارزًا بشكل متزايد في الصراعات الجيوسياسية، قد تستخدم الدول الهجمات السيبرانية كأداة للإكراه أوالانتقام أو الضربات الوقائية، ويعقد عدم وجود معايير دولية واضحة وتنظيمات تحكم الحروب السيبرانية الجهود المبذولة لمنع والاستجابة لمثل هذه الحوادث، مما يزيد من خطر التصعيد والعواقب غير المقصودة.

6. سباق التسلح السيبراني

يمكن أن يؤدي تطوير ونشر الأسلحة السيبرانية إلى سباق تسلح سيبراني، وستستثمر الدول بشكل كبير في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية، مما يؤدي إلى مشهد دائم التطور من التهديدات والتدابير المضادة، ويمكن أن يؤدي هذا السباق إلى زعزعة العلاقات الدولية وزيادة احتمالية النزاعات السيبرانية.