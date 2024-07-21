تكنولوجيا: هواتف Pixel القادمة تحصل على عامين من خدمات الرسائل المجانية عبر الأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى أن الجيل القادم من هواتف Pixel قد يدعم خدمات الرسائل عبر الأقمار الإصطناعية على مدار عامين بشكل مجاني.

أكدت عدد من التقارير على أن جوجل تجلب قريباً لإصدارات الشركة من هواتف Pixel ميزة التواصل عبر الأقمار الإصطناعية.

ولقد رصدت تفاصيل جديدة في الإصدار التجريبي الرابع من تحديث Android 15 تؤكد على أن عملاق البحث تستعد بالفعل لجلب خدمة الرسائل عبر الأقمار الإصطناعية للجيل القادم من هواتف Pixel.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت في تقرير عبر “Android Authority” أن الإصدار التجريبي الرابع من تحديث Android 15 يكشف عن ميزة جديدة تعرف ب”Pixel Satellite SOS”.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن هواتف Pixel 9، وPixel 9 Pro وأيضاً Pixel 9 Pro Fold تأتي بشريحة مودم Exynos 5400 الجديدة من سامسونج والتي لا تتضمن دعم للإتصال بالأقمار الإصطناعية، لذا لا يمكن التأكيد على دعم هذه الإصدارات بهذه الميزة.

من جانب أخر أكدت التعليمات البرمجية الخاصة بهذه الميزة على أنها ستكون محدودة بإرسال الرسائل عبر تطبيق “Google Messages” فقط على غرار الخدمة المقدمة من ابل، أيضاً من المتوقع أن تقدم جوجل ميزة الرسائل عبر الأقمار الإصطناعية بشكل مجاني لمدة تصل إلى عامين لمستخدمي إصدارات Pixel الجديدة.

أيضاً من المقرر ألا تتوفر ميزة “Pixel Satellite SOS” لهواتف Pixel 9 عند إنطلاقها بشكل رسمي في 13 من أغسطس، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط جوجل لدفع الميزة لاحقاً في تحديثات النظام.

المصدر