شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تحتفل بذكرى وصول البشر للقمر بطوابع البعثات القمرية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت صور القمر التي التقطتها المركبات الفضائية الأمريكية والروسية والأوروبية واليابانية والهندية والكورية والصينية موضوع طوابع بريدية جديدة للأمم المتحدة احتفالاً بالذكرى الخامسة والخمسين لمهمة هبوط البشر على سطح القمر التابعة لناسا "أبولو 11".





ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، تصدر إدارة بريد الأمم المتحدة (UNPA) ستة طوابع بريدية وثلاث أوراق تذكارية للاحتفال بيوم القمر العالمي، ومنذ عام 2021، احتفلت الأمم المتحدة باليوم الذي مشى فيه رائدا الفضاء نيل أرمسترونج وباز ألدرين على سطح القمر لرفع مستوى الوعي حول الالتزام بالاستكشاف المستدام للقمر من جانب برامج الفضاء الوطنية والدولية في جميع أنحاء العالم.

وقالت آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "استكشاف القمر اليوم مكلل بخطط طموحة، لكن توسيع آفاقنا حتى الآن يجب أن يتم بشكل مستدام"، مضيفة "وستستفيد الأمم المتحدة من قدرتها الفريدة على عقد الاجتماعات لتعزيز الحوار الضروري بشأن الطريق إلى الأمام."

سيتم إصدار الطوابع والأوراق بثلاث فئات تتوافق مع مكاتب إدارة بريد الأمم المتحدة في نيويورك (بالدولار الأمريكي)، وجنيف (الفرنك السويسري)، وفيينا (اليورو).

تخلد الأوراق التذكارية ذكرى مهمة أبولو 11 للولايات المتحدة، والتي هبطت في 20 يوليو 1969؛ والمسبار الروبوتي لونا 2 التابع للاتحاد السوفييتي السابق، والذي حقق أول هبوط آلى على سطح القمر في العالم في 14 سبتمبر 1959؛ والمسبار الصيني Change'e-4، أول مسبار في العالم يهبط على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019.

كما أنه بالإضافة إلى الطوابع والأوراق، صممت إدارة بريد الأمم المتحدة أيضًا علمات بريدية مصورة ليوم القمر الدولي.