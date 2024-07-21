شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب لن يستخدم تقنية جوجل لميزة الترجمة في الوقت الفعلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة عن أن تطبيق واتساب على نظام أندرويد يعمل على تطوير ميزة ترجمة فورية جديدة يمكنها الاستفادة من تقنية الترجمة المباشرة من جوجل، ويشير تقرير جديد الآن إلى أنه على الرغم من أن الميزة قيد العمل، فإنها ستعتمد فقط على التكنولوجيا الداخلية لمنصة المراسلة الفورية.

وقد تم رصد الميزة في الإصدار التجريبي الأخير مرة أخرى، ومع ذلك، فهي لا تزال غير مرئية ولن يتمكن أولئك الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج التجريبي من اختبارها، ولا توجد معلومات حول متى قد يكون متاحًا للمستخدمين.



واتساب

وفي آخر تحديث له، ادعى WABetaInfo أن الميزة لا تزال تعتمد على تقنية واتساب الداخلية ولا تستفيد من أي تقنية خارجية لدعمها، وهذا يعني أن المعالجة الكاملة للميزة ستتم على الجهاز وستظل الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف.

وشارك التقرير أيضًا لقطة شاشة جديدة للميزة، مما يعطي فكرة أفضل عن كيفية عملها، تم العثور على لقطة الشاشة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام Android 2.24.15.12، وفي لقطة الشاشة، الميزة تحمل عنوان "ترجمة رسالتك"، يسلط واتساب الضوء أيضًا على أن "نصوصك مشفرة من طرف إلى طرف، ولا يستطيع أحد، بما في ذلك واتساب، قراءتها”.

وبناءً على لقطات الشاشة، سيتعين على المستخدمين أولاً تشغيل مفتاح التبديل لترجمة جميع الرسائل في الدردشة، وبعد ذلك، سيتعين عليهم اختيار اللغة المراد ترجمتها ولغة الإخراج، وبعد ذلك، سيطلب واتساب من المستخدم تنزيل حزمة اللغة، بمجرد التنزيل، ستتم ترجمة جميع الرسائل الموجودة في الدردشة تلقائيًا، وستحمل كل رسالة مترجمة أيضًا علامة "مترجمة" في أسفل الفقاعة.

ويدعي متتبع الميزات أن الدعم الأولي يقتصر على لغات مثل الإنجليزية والعربية والهندية والإسبانية والبرتغالية (البرازيل) والروسية، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يضيف واتساب دعمًا لمزيد من اللغات في المستقبل، وبحسب ما ورد ظهرت الميزة في إصدار تطبيق واتساب لنظام Android 2.24.15.8 لأول مرة.