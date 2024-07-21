تكنولوجيا: Fujifilm تخطط لإطلاق كاميرة X-M5 لاحقاً هذا العام بتصميم صغير الحجم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Fujifilm في الإستعداد لإطلاق كاميرة X-M5 لاحقاً هذا العام في الأسواق، والتي تأتي كبديل صغير الحجم وبتكلفة أقل مقارنة بكاميرة X100VI.

تستهدف شركة Fujifilm بإصدارها المرتقب من الكاميرات Fujifilm X-M5 المستخدمين من مدوني الفيديو، على أن يأتي هذا الإصدار في الفئة المتوسطة بتصميم صغير الحجم بين كاميرات APS-C.

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن هذا الإصدار يأتي بنفس لغة التصميم المميزة لكاميرة X100VI، أيضاً تجلب كاميرة X-M5 العديد من التحسينات مقارنة بعدد من الإصدارات الحالية، على أن تشمل التحسينات تعزيز إمكانيات آداة تحديد المدى.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن شركة Fujifilm تخطط للعودة بأحد خطوط الإنتاج السابقة للكاميرات من جديد للأسواق، ولقد اشارت بعض التوقعات إلى أن الشركة تقدم كاميرة X-A8 التي تأتي بعد إصدار الشركة السابقX-A7.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن كاميرة Fujifilm X-M5 تأتي بمستشعر X-Trans CMOS 4 بدقة 26.1 ميجا بيكسل، مع معالج X5، وقدرة على التصوير المستمر عند 20 إطار في الثانية، وتسجيل فيديو بدقة 6.2K عند 60 إطار لكل ثانية.

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