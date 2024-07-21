شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات عن محطة فضائية دولية يعيش بها رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

نسمع كثيرا عن إقامة رواد الفضاء من مختلف الدول في محطة الفضاء الدولية خارج كوكب الأرض، والتي غالبًا ما يتم اختصارها إلى ISS، ولكن لا نعلم عن هذه المحطة الكثير، فهي مركبة فضائية كبيرة تدور حول الأرض وتأوي رواد الفضاء الذين يصعدون إلى هناك لاستكمال المهام العلمية، والتي عملت العديد من الدول لبنائها واستخدامها، وهنا نرصد 5 معلومات مهمة عن الموطن الفضائى، وفقا لما ذكره موقع "The Sun".

1- تم إطلاق محطة الفضاء الدولية في عام 1998 كتعاون بين روسيا والولايات المتحدة، وساهمت أوروبا واليابان وكندا في بناء المختبر الفضائي الضخم.

2- منذ عام 2000، يعيش البشر في محطة الفضاء الدولية.

3- تستخدم ناسا المحطة للتعرف على كيفية العيش والعمل في الفضاء من خلال إجراء التجارب العلمية.

4- تقع على ارتفاع 250 ميلًا تقريبًا فوق الأرض وتدور حول الكوكب تمامًا مثل القمر الصناعي.

5- يشيه العيش داخل محطة الفضاء الدولية التواجد داخل منزل كبير، حيث تضم خمس غرف نوم وحمامين وصالة ألعاب رياضية والكثير من مختبرات العلوم ونافذة كبيرة لمشاهدة الأرض.