تكنولوجيا: سامسونج تستعد لجلب ميزة الإتصال بالأقمار الصناعية لهواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث Android 15 لاحقاً بميزة دعم الإتصال بالأقمار الصناعية بشكل رسمي في الهواتف الذكية، ويبدو أن العملاق الكوري سامسونج ستكون من بين الشركات الأولى التي تحقق الإستفادة من وجود هذه الميزة في نظام الأندوريد.

تعمل شركة سامسونج على جلب ميزة الإتصال بالأقمار الصناعية بشكل رسمي في إصدارات الشركة من سلسلة هواتف Galaxy، لتنضم إلى شركة جوجل التي أشير في التسريبات مؤخراً إلى خططها لدعم إصدارات الشركة من سلسلة Pixel بهذه الميزة.

ولقد رصدت التعليمات البرمجية التي تؤكد على دعم هذه الميزة في عدد من تطبيقات سامسونج، والتي تؤكد على أن سامسونج ستدعم المستخدمين في التواصل عبر الأقمار الصناعية على غرار الميزة المقدمة من ابل في هواتف iPhone 14 وiPhone 15.

وتشير التسريبات إلى أن الميزة المقدمة من سامسونج ستتخطى إرسال رسائل الطوارئ فقط، حيث تقدم سامسونج دعم للمراسلة بين أفراد العائلة والأصدقاء عبر الأقمار الصناعية.

أيضاً من المقرر أن يتم دعم الميزة في رسائل SMS وأيضاً المراسلة في تطبيقات التواصل الإجتماعي، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن هذه الميزة ستقدم عبر تطبيق Google Messages فقط.

من جانب أخر لم يتم التأكيد على أن سلسلة Galaxy S25 ستدعم هذه الميزة حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول أولى الإصدارات التي تنطلق من العملاق الكوري بميزة المراسلة عبر الأقمار الصناعية.

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