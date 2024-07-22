شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تكشف عن بلورات كبريتية نقية على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

قال علماء ناسا، إنه تم العثور على الكبريت النقي على سطح المريخ لأول مرة بعد أن كشفت المركبة الفضائية كيوريوسيتي عن غير قصد عن مجموعة من البلورات الصفراء عندما كانت تسير فوق صخرة، ويبدو أن المنطقة مملوءة به.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، قالت ناسا، إنه اكتشاف غير متوقع، فبينما تم رصد معادن تحتوي على الكبريت على الكوكب الأحمر، لم يتم رؤية عنصر الكبريت بمفرده هناك من قبل.

وتمكنت كيوريوسيتي من فتح الصخرة أثناء القيادة في منطقة تعرف باسم قناة جيديز فاليس، حيث شوهدت صخور مماثلة في كل مكان، ويُعتقد أن القناة قد حفرتها المياه وتدفقات الحطام منذ فترة طويلة.

وقال أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي: "إن العثور على حقل من الحجارة المصنوعة من الكبريت النقي يشبه العثور على واحة في الصحراء"، مضيفا "لا ينبغي أن يكون هناك، لذلك علينا الآن أن نفسر ذلك، إن اكتشاف أشياء غريبة وغير متوقعة هو ما يجعل استكشاف الكواكب أمرًا مثيرًا للغاية".

وبعد اكتشاف البلورات الصفراء، استخدم الفريق لاحقًا كاميرا مثبتة على الذراع الروبوتية للمركبة لإلقاء نظرة فاحصة، ثم أخذت عينة من صخرة مختلفة قريبة، لأن قطع الصخرة التي حطمتها كانت هشة للغاية بحيث لا يمكن حفرها.

تم تجهيز المركبة كيوريوسيتي بأدوات تسمح لها بتحليل تركيبة الصخور والتربة، وتقول ناسا إن مطياف الأشعة السينية لجسيمات ألفا (APXS) أكد أنها عثرت على عنصر الكبريت.