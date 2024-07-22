شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ريال جوائز.. "سدايا" تطلق تحدي "علاّم" في مجال اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن إطلاق تحدي علاّم الذي يهدف إلى خدمة اللغة العربية.
ويكون ذلك من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM باستخدام نموذج علاّم في مجالات مختلفة منها: تطوير نموذج قادر على كتابة وفهم الشعر العربي، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل العربية بشكل دقيق.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود "سدايا" المستمرة في بناء و تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويركز تحدي علاّم على إيجاد حلول ابتكارية من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM في مجال اللغة العربية باستخدام نموذج "علاّم"، وسيمكن التحدي المتسابقين من الاستفادة من فرص التدريب وورش العمل من قبل خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمختصين في مجال الأدب والشعر.
ومن المقرر أن ينطلق تحدي علاّم خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة في مطلع سبتمبر المقبل. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر نوفمبر القادم وسيتم تكريمهم بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.
ونموذج علاّم هو نموذج وطني يقوم بالإجابة والرد على استفسارات المستفيدين في عديد من المجالات المعرفية، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأدرج ضمن منصة watsonx التابعة لشركة IBM بعد أن وصفته بأنه أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يخدم الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم.
ويكون ذلك من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM باستخدام نموذج علاّم في مجالات مختلفة منها: تطوير نموذج قادر على كتابة وفهم الشعر العربي، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل العربية بشكل دقيق.
تحدي "علاّم" في مجال اللغة العربيةكما يهتم بتطوير نموذج يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وفعالة، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بمحاكاة وعمل حوار مع شخصية عربية أو محاكاة أسلوب الكتابة لهذه الشخصية.
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ويركز تحدي علاّم على إيجاد حلول ابتكارية من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM في مجال اللغة العربية باستخدام نموذج "علاّم"، وسيمكن التحدي المتسابقين من الاستفادة من فرص التدريب وورش العمل من قبل خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمختصين في مجال الأدب والشعر.
ومن المقرر أن ينطلق تحدي علاّم خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة في مطلع سبتمبر المقبل. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر نوفمبر القادم وسيتم تكريمهم بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.
أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعيودعت "سدايا" الراغبين في الانضمام للتحدي إلى المبادرة في التسجيل من خلال هذا الرابط خلال الفترة من 21 يوليو 2024 إلى 20 أغسطس 2024.
ونموذج علاّم هو نموذج وطني يقوم بالإجابة والرد على استفسارات المستفيدين في عديد من المجالات المعرفية، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأدرج ضمن منصة watsonx التابعة لشركة IBM بعد أن وصفته بأنه أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يخدم الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم.