شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 بتحديثات للخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت أبل هذا الأسبوع بتحديث تطبيق Apple Maps في باريس استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة 26 يوليو، ويتم عرض جميع الأماكن الدائمة، مثل Parc de Princes وCentre Aquatique Olympique، حسب الطلب، يدويًا، وفقاً لموقع macrumors.

يتم أيضًا عرض المواقع الشهيرة مثل Gare de l'Est وPont d'Iéna وPlace de la Madeleine بمزيد من التفاصيل، ولأول مرة، يعرض تطبيق الخرائط مواقع منبثقة تتضمن أماكن مؤقتة ومحلات بيع التذكارات وأماكن عامة، مواقع التجمع، وسيساعد دعم المواقع المنبثقة الحضور في العثور على أماكن مهمة للألعاب الصيفية.

تحتوي جميع مواقع الألعاب ومواقع الاحتفالات على أيقونات خاصة لمساعدة الزائرين في العثور على المكان الذي يحتاجون إليه، وتقول أبل إن الخرائط تعرض جميع التحديثات الأخيرة حول إغلاق الطرق والتحذيرات بسبب الألعاب لمساعدة المستخدمين على التنقل في المدينة، هناك أدلة خرائط منسقة للمطاعم والفنادق وأماكن التسوق، مع العشرات من الأدلة الجديدة من Le Bonbon وLe Fooding وRadio France وMadame Figaro وMy Little Paris.

إلى جانب تحديثات الخرائط، تخطط أبل لعرض قصص تسلط الضوء على الأحداث الشهيرة مثل الجمباز والسباحة في متجر التطبيقات، وتوصي الأشخاص بتنزيل تطبيق Paris 2024 Olympics الرسمي لمتابعتها، سيتم أيضًا تسليط الضوء على ألعاب الهاتف المحمول ذات الطابع الرياضي وتطبيقات الصحة واللياقة البدنية.

ستكون التغطية الكاملة للأحداث الأولمبية متاحة من خلال تطبيقات Peacock وNBC Sports، والتي يمكن تنزيلها من App Store، وسيكون الملخص الأولمبي اليومي متاحًا على Peacock للجماهير في الولايات المتحدة، حيث يقدم قوائم تشغيل مخصصة لأبرز الأحداث من الأحداث ذات الصلة من اليوم السابق.

يوجد مركز NBC Olympics Hub مخصص في تطبيق Apple TV للوصول السريع إلى تغطية NBC.

ستحتوي Apple Podcasts على عروض وحلقات تحتفل بالرياضة وقوة التجمع معًا في باريس، بينما ستوفر Apple News تغطية منسقة للأحداث ونجوم الألعاب إلى جانب جدول الأحداث، وتخطط Apple Music أيضًا لنشر دليل الموسيقى الفرنسية، وهو ميزة تحريرية متعمقة لجميع الأنواع الموسيقية في فرنسا، وسيتم بثه مباشرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ستبدأ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية يوم الجمعة المقبل بحفل افتتاح يبدأ الساعة 1:30 ظهرًا، التوقيت الشرقي أو 7:30 مساءً، توقيت باريس، وتبدأ مباريات كرة القدم يوم 24 يوليو، على أن تبدأ منافسات كرة الريشة وكرة اليد والتجديف والكرة الطائرة والمبارزة والهوكي الميداني والرماية والغطس والجمباز يوم 27 يوليو، وتستمر الفعاليات حتى 11 أغسطس.