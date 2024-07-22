شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من أبل تسمح لمستخدمي iPhone بفتح أي تطبيق دون فتح هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل ميزة جديدة مع تحديث iOS 18 وغير متعلقة بالذكاء الاصطناعي، لمستخدمي iPhone، حيث يمكنك قفل التطبيقات وطلب Face ID أو رمز المرور الخاص بك لفتحها، أو يمكنك إخفاء أحد التطبيقات حتى لا يراه أحد على شاشتك الرئيسية، قم بتخصيص أيقونات التطبيقات على شاشتك الرئيسية عن طريق تحريكها أو عن طريق تحديد سمة لونية، عند إرسال رسالة، يمكنك جدولة الوقت الذي سيتم إرسالها فيه من خلال "إرسال لاحقًا"، وهناك أخيرًا دعم لرسائل RCS.

هناك الكثير من الميزات الجديدة في iOS 18 بما في ذلك الميزة التي ستسمح لك بفتح أي تطبيق من شاشة القفل، وهذا ممكن لأن أبل ستسمح لك بتخصيص اختصارات شاشة القفل التي تفتح حاليًا المصباح اليدوي على الجانب الأيسر والكاميرا على الجانب الأيمن، في الواقع، مع نظام التشغيل iOS 18، ستتمكن من تشغيل أي تطبيق دون فتح قفل جهاز iPhone الخاص بك.

يمكنك الانتظار حتى سبتمبر عندما يتم الإصدار الثابت من iOS 18، أو يمكنك تثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 18، على أمل ألا تتأثر الميزات التي تحتاجها، والاستمتاع بالميزات الجديدة.

بمجرد تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18، اضغط لفترة طويلة على شاشة القفل واضغط على زر التخصيص الأزرق، واضغط على خيار قفل الشاشة وسترى زرين "-"، أحدهما بجوار الأيقونة الموجودة في أسفل اليسار والآخر بجوار الأيقونة الموجودة في أسفل اليمين، اضغط على الزر المجاور للأيقونة التي تريد استبدالها، ثم اضغط على الزر "+"، حدد فتح التطبيق واختر التطبيق الذي تريد فتحه من شاشة القفل الخاصة بك، اضغط على تم.

لتثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 18 على جهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج، اضغط على Beta Updates، وحدد iOS 18 Public Beta، واضغط على زر الرجوع في الزاوية اليسرى العليا، وسترى دعوتك للتحديث إلى الإصدار التجريبي.