شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء قناة واتساب على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في العالم، حيث يستخدمه أكثر من مليار شخص حول العالم، وبعد إطلاق ميزة القنوات الخاصة بالتطبيق، فنعرض فيما يلى كيفية إنشاء قناة واتساب على ايفون بكل سهولة.

على أيفون

- افتح تطبيق واتساب على هاتفك، وانتقل إلى علامة التبويب “التحديثات”.

- انقر فوق + وحدد إنشاء قناة.

- انقر فوق “البدء” وتابع من خلال المطالبات التي تظهر على الشاشة.

- أضف اسم قناة لإنهاء إنشاء قناتك، ويمكنك اختيار تغيير الاسم مرة أخرى في أي وقت.

- تخصيص قناتك: يمكنك اختيار تخصيص قناتك الآن عن طريق إضافة وصف وأيقونة أو الانتظار حتى وقت لاحق.

- أضف وصفًا للقناة: اكتب بضع كلمات لمساعدة المتابعين المحتملين على فهم موضوع قناتك.

- إضافة رمز قناة: أضف صورة من هاتفك أو الويب لتميزها.

- اضغط على إنشاء قناة، وبذلك تكون قد انتهيت.