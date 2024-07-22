شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18 على جهاز أيفون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

بمجرد موافقتك على شروط برنامج Apple Beta Software، يصبح الوصول إلى الإصدار التجريبي سهلاً للغاية، لم تعد هناك ملفات تعريف تكوين معقدة للتثبيت كما كان الحال في السنوات الماضية، حيث يتحقق نظام التشغيل iOS الآن ببساطة من أهلية معرف Apple الخاص بك وإذا قمت بالتسجيل، فسيظهر خيار جديد للحصول على الإصدارات التجريبية بشكل سحري في قسم تحديثات البرامج.

وفيما يلى كيفية العثور عليه وتمكين تنزيلات الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS على جهاز iPhone الخاص بك:

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: حدد عام.

الخطوة 3: حدد تحديث البرنامج.

الخطوة 4: حدد تحديثات الإصدار التجريبي ، ولاحظ أن هذا الخيار لن يظهر إلا إذا أدرك جهاز iPhone الخاص بك أن معرف Apple الخاص بك جزء من برنامج الإصدار التجريبي.

ستعرض الشاشة التالية قائمة بالإصدارات التجريبية التي يكون معرف Apple الخاص بك مؤهلاً لتنزيلها.

الخطوة 5: اختر iOS 18 Public Beta.

الخطوة 6: حدد "رجوع" من الزاوية العلوية اليسرى، سيتم إرجاعك إلى شاشة تحديث البرنامج الرئيسية، ويجب أن يظهر إصدار iOS 18 Beta بعد بضع ثوانٍ.

الخطوة 7: حدد "تحديث الآن" لبدء تنزيل وتثبيت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 18.

قد يستغرق تنزيل الإصدار التجريبي من iOS 18 وإعداده ثم تثبيته على جهاز iPhone الخاص بك من بضع دقائق إلى ساعة أو أكثر، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيُعاد تشغيل جهاز iPhone الخاص بك وسيأخذك عبر سلسلة شاشات الترحيب والإعداد المعتادة.

وسيظل إعداد iOS 18 Beta Public ممكّنًا في تحديث البرنامج، لذا ستكون على المسار الصحيح للحصول على تحديثات iOS 18 beta المستقبلية عند توفرها.

ما عليك سوى العودة إلى الإعدادات > تحديث البرنامج للتحقق من أحدث الإصدارات التجريبية وتنزيلها وتثبيتها مثل أي تحديث iOS آخر.