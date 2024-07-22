«الأرض ليست كروية!».. البحوث الفلكية يرد على محمد صبحي: لا تنشروا المؤامرة أو التزييف

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا رسميا للرد على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الفنان محمد صبحي، والتي قال فيها إن "الأرض ليست كروية".

وكان الفنان محمد صبحي قد تحدث خلال حواره مؤخرا مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، عن الأزمات المناخية.

وأضاف الفنان الكبير أن هناك معلومات تؤكد أن الفترة المقبلة بها خطورة مناخية، وأن الأبحاث أثبتت أن الأرض ليست كروية.

وقال معهد البحوث الفلكية إن علوم الفلك منذ الإغريق مرورا بالحضارة الإسلامية حتى صعود الإنسان إلى الفضاء أكدت على حقيقة واحدة أن الأرض ليست مسطحة بل جرم سماوي كروي مثل بقية الكواكب.

وطالب المعهد، في بيانه، من الوسط الإعلامي والفني الحرص على عدم نشر نظريات المؤامرة أو علم زائف الذي ليس له أصل بحثي.