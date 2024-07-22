تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق هواتف Xiaomi 15 و15 Ultra للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد العملاق الصيني شاومي مؤتمر لاحقاً هذا العام لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 15، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على خطط شاومي لإطلاق Xiaomi 15 و15 Ultra للأسواق العالمية.

بدأت شركة شاومي في العمل على جيل جديد من هواتفها الذكية المميزة، ولقد كشفت تسريبات سابقة من “Experience More” عن رمز هاتف Xiaomi 15 Pro الذي يعرف ب “Haotian”، ونموذج رقم 24101PNB7C مما يؤكد على أن هذا الإصدار سيكون حصري على السوق الصيني.

ومن المقرر أن تقدم شاومي هاتفي Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra في الأسواق العالمية، أيضاً أوضحت تسريبات جديدة نشرت على منصة Weibo أن هاتف Xiaomi 15 سجل بنموذج رقم 24129PN74C كما يعرف الهاتف برمز”Dada”.

ومن المقرر أن تقدم شاومي سلسلة هواتف Xiaomi 15 في شهر أكتوبر، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن معالج Snapdragon 8 Gen 4.

أيضاً يأتي هاتف Xiaomi 15 بتصميم مسطح في الشاشة، بينما يتميز هاتف Xiaomi 15 Pro بتصميم منحني في جانبي الشاشة، كما تجري شاومي بعض التغييرات في تصميم الكاميرة الخلفية.

من جانب أخر تدعم شاومي سلسلة Xiaomi 15 بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة بالموجات الفوق صوتية، كما تحصل هذه الإصدارات على بطارية بسعة كبيرة، وعدسات periscope telephoto، مع تحسينات في آداء الهاتف في مقاومة الماء.

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