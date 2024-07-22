تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Nubia Z60S Pro قبل الإعلان الرسمي 23 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Nubia القادم في 23 من يوليو لكشف النقاب عن هواتف Nubia Z60S Pro وNubia Z60 Ultra، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وتصميم Nubia Z60S Pro قبل الإعلان المرتقب.

تدعم Nubia هواتفها القادمة Nubia Z60S Pro وNubia Z60 Ultra بالإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading.

ويأتي نموذج هاتف Nubia Z60 Ultra المميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading بنفس تصميم النموذج الأخر من الهاتف الذي قدم من الشركة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

كما يؤكد الملصق الإعلاني على أن هاتف Nubia Z60S Pro المرتقب سيأتي بنفس تصميم هاتف Nubia Z50S Pro الذي انطلق بشكل رسمي في شهر يوليو من العام الماضي.

وتكشف اللوحة الخلفية لهاتف Z60S Pro عن تصميم أكبر لوحدة الكاميرة، والتي تتضمن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، بينما يظهر فلاش LED خارج وحدة الكاميرة في الزاوية العلوية اليسرى.

كما يضم الإطار الجانبي الأيمن شريط التنبيه وزر التحكم في مستوى الصوتيات وأيضاً زر التشغيل الرئيسي المميز باللون الأحمر، وتؤكد الصور المسربة على أن الهاتف سيتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والفيروزي وأيضاً اللون الفضي.

كما توضح التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن هاتف Nubia Z60S Pro يأتي بشاشة OLED مسطحة تدعم جودة عرض 1.5K.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5100 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ومن المقرر أن يدعم الهاتف الإتصال بالأقمار الصناعية ثنائي الإتجاهات.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، وفتحة عدسات f/1.9، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.

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