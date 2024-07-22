تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق هاتف Nova Flip كبديل لسلسلة Nova 13 في شهر أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة هواوي تأجيل خططها لإطلاق سلسلة Nova 13 في شهر أغسطس، حيث أكدت أحدث التقارير على أن العملاق الصيني تخطط لإطلاق هاتف Nova Flip في الحدث المرتقب.

أوضحت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” أن هواوي تستعد لإطلاق إصدار صدفي قابل للطي من سلسلة Nova كبديل لهواتف Nova 13.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن تفاصيل مواصفات هاتف Nova Flip القادم من هواوي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار سيأتي بمواصفات تحاكي الإصدارات المميزة من هذه الفئة مع مستوى تسعير جيد.

أيضاً من المتوقع أن يتم تأجيل الإعلان عن سلسلة Nova 13 التي شغلت عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي يشار إلى أنها تضم إصدارات Pro وUltra التي تأتي بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية، كما تضم هذه الإصدارات رقاقة Kirin 9010 التي قدمت في سلسلة Huawei Pura 70.

كما تأتي سلسلة Nova 13 بشعار “XMAGE” في الكاميرة الذي ظهر في إصدارات هواوي من هواتف Pura وMate خلال الفترة الماضية.

أيضاً تأتي السلسلة بتحسينات في كاميرة السيلفي، حيث تضم هواتف Nova 13 كاميرة سيلفي مزدوجة، كما يتميز الإصدار الرئيسي من السلسلة بشاشة مسطحة، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بتصميم منحني في الشاشة.

كما تدعم كافة الإصدارات جودة عرض 1.5K في الشاشة، وتنطلق بواجهة HarmonyOS، بينما تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات متغيرة، وكاميرة periscope telephoto، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Nova 13 خلال الفترة القادمة.

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