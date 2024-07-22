شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع سعر البيتكوين إلى 68,007 دولار بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت عملة البيتكوين هى المستفيد من الدراما السياسية المستمرة التي تتكشف في الولايات المتحدة، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي القادم ضد دونالد ترامب، حيث ارتفعت عملة البيتكوين إلى نقطة سعر 68,007 دولار، في البورصات الدولية، وهذا هو أعلى سعر للأصل في شهري يونيو ويوليو حتى الآن، وفقًا لموقع gadgets360.

يتم تداول إيثر اليوم الاثنين حاليًا بسعر 3,512 دولار في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap .

وفقًا لتتبع أسعار العملات المشفرة من Gadgets360، سجلت Tether وRipple وPolkadot وBitcoin Cash وPolygon وLeo أرباحًا.

كما سجلت Leo وCosmos وZcash وUnderdog وIota مكاسب طفيفة.

وشملت العملات المشفرة التي شهدت خسائر يوم الاثنين: Binance Coin، وSolana، وDogecoin، وAvalanche، وTron، وShiba Inu.

تعكس Chainlink وLitecoin وUniswap وCronos وBitcoin SV أيضًا الخسائر على الرسم البياني للسعر.

ويبلغ التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة 2.47 تريليون دولار مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.91 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع CoinMarketCap.