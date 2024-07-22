تكنولوجيا: تسريبات مصورة لجهاز Redmi Pad SE اللوحي تكشف عن المواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر شاومي في 29 من شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن جهاز Redmi Pad SE 4G، كما تقدم جهاز Pad SE 8.7 اللوحي أيضاً خلال الحدث، ولقد أوضحت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد المواصفات الرئيسية المميزة لهذا الإصدار.

تدعم شاومي جهاز Redmi Pad SE اللوحي المرتقب بشاشة LCD بحجم 8.7 إنش، وجودة عرض HD، أو دقة 800 في 1340 بيكسل.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يضم الجهاز كاميرة خلفية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج Helio G99، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وتقدم شاومي هذا الإصدار للأسواق بنظام تشغيل Android 14، بواجهة Xiaomi Hyper OS، كما يأتي بقدرة بطارية 6650 mAh، ويضم الجهاز منفذ USB-C، كما يدعم Redmi Pad SE أيضاً تقنية البلوتوث 5.3.

المصدر