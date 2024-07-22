تكنولوجيا: سلسلة iQOO Z9S تنطلق بشكل رسمي في بداية شهر أغسطس المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك “Nipun Marya” الرئيس التنفيذي لشركة iQOO إعلان تشويقي أكد من خلاله على خطط الشركة لإطلاق سلسلة iQOO Z9S في حدث يعقد في شهر أغسطس.

لم يؤكد الإعلان التشويقي على موعد محدد لإطلاق سلسلة هواتف iQOO Z9S بشكل رسمي للأسواق، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط الشركة لعقد مؤتمر في بداية شهر أغسطس لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة.

ويكشف الإعلان التشويقي عن دعم هاتف iQOO Z9S بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي قد تتضمن كاميرة لدعم التكبير البصري.

وتأتي هذه المواصفات في الكاميرة بترقية مقارنة بإصدار الشركة السابق Z9 الذي جاء بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يكشف الإعلان التشويقي عن دعم وحدة كاميرة Z9S باثنان من العدسات في الجزء العلوي من وحدة الكاميرة، وعدسة أخرى في الجزء السفلي، مع حلقة إضاءة LED.

ولقد جمعت هواتف Z9 بين رقاقات معالج Dimensity وSnapdragon، ومن المتوقع أن تأتي سلسلة Z9S بترقية في الآداء أيضاً.

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