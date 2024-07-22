شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة X لتعطيل الروابط في الردود على مشاركتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل X على معالجة المشاركات غير المرغوب فيها على النظام الأساسي، وأحدث جهودها على هذه الجبهة هي ميزة جديدة اكتشفها Nima Owji، وهو باحث مستقل في مجال التطبيقات، حيث اكتشف الباحث ميزات X التي لم يتم إصدارها في الماضي، ويقول إن X يعمل على القدرة على تعطيل الروابط في الردود، وفقاً لموقع phonearena.

وسيتمكن المستخدمون من تحديد مربع الاختيار إذا كانوا لا يريدون أن يستجيب الأشخاص بروابط لمشاركاتهم.

وأكد كريستوفر ستانلي، المدير الأول لهندسة الأمن في منصة التواصل الاجتماعي، أن الميزة موجودة في منشور منفصل، وتساعد هذه الميزة في إبعاد روبوتات البريد العشوائي وتمنع الأشخاص الحقيقيين من الترويج لأنفسهم ومواقعهم على الويب في منشورات الأشخاص الآخرين، ولسوء الحظ، يمكن أيضًا أن يمنع الأشخاص من نشر مصادر مشروعة إذا كانوا يحاولون فضح معلومات كاذبة.

كما هو الحال مع أي شيء تقريبًا هذه الأيام، فإن هذه الميزة كما ترون يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، من الرائع منع المحتالين، لكنه سيكون أمرًا سيئًا في حالة فشل منع انتشار المعلومات الكاذبة، سنرى كيف سيتم استخدام هذه الميزة عندما تصبح متاحة.