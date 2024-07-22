شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي كلاود تستعرض أهمية منطقة الخدمات السحابية الجديدة التي أطلقتها فى مصر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصرنا الرقمي، أصبح حفظ البيانات وتخزينها رقمياً ثروةً لا تقدر بثمن، وتُمثل حجر الأساس لعمل الشركات والحكومات على حدٍّ سواء، ومع ازدياد اعتمادنا على التكنولوجيا، تزداد أيضًا أخطار سرقة البيانات والهجمات الإلكترونية، ممّا يُهدد بضياع المعلومات، وإلحاق أضرار كبيرة للشركات والعمليات التشغيلية والتجارية الخاصة بها.

ولذلك، تُصبح حماية البيانات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بدءً من الأفراد إلى الشركات الكبرى والحكومات، وتُعدّ مناطق تخزين البيانات الآمنة من الضروريات الأساسية لتأمين البيانات الهامة من مخاطر السرقة والهجمات الإلكترونية، سواء كانت بيانات حكومية أو بيانات شركات.

ويمثل إطلاق منطقة سحابية جديدة في القاهرة خطوة هامة في تاريخ شركة هواوي، حيث تصبح هواوي أول شركة تقوم بإطلاق خدمة سحابة عامة في مصر لتكون دفعة قوية لخطط تسريع التحول الرقمي، حيث توفر للشركات المصرية من جميع الأحجام إمكانية الوصول إلى خدمات سحابية أكثر ابتكار وثقة وأمان.

وتُشكل منطقة الخدمات السحابية خزنة رقمية عملاقة تحفظ جميع وثائق وبيانات الشركات والحكومات، بدلاً من تخزينها بالطرق التقليدية التي تعتمد على وجود أجهزة التخزين المعروفة في مقار الشركات أو المؤسسات الحكومية، حيث توفر الخدمات السحابية إمكانية تخزينها على خوادم آمنة موزعة عبر شبكة الإنترنت.

هذه الخوادم الآمنة تُشبه خزائن عملاقة تُدار من قبل شركات متخصصة مثل هواوي، مما يضمن أعلى مستويات الأمان والحماية للبيانات، وفى نفس الوقت تتمتع الشركات والمؤسسات الحكومية بإمكانية الوصول إلى بياناتها المخزنة على هذه الخوادم في أي وقت ومن أي مكان في العالم.

وتُعدّ ميزة تخزين البيانات داخل مصر من أهمّ مزايا منطقة هواوي كلاود الجديدة، فهي تُعزز سيادة البيانات المصرية، وتضمن أعلى مستويات الأمان والخصوصية، كما تمهد خدمات هواوي السحابية الطريق لمستقبل رقمي مزدهر في مصر، إذ توفر للشركات والحكومات حلولاً مبتكرة تُسهم في خفض التكاليف التشغيلية من خلال تقليل الإنفاق على البنية التحتية لتخزين البيانات، كما تمنحهم مرونة فريدة لتوسيع أو تقليص سعة التخزين حسب الحاجة.

ولا يقتصر دور منطقة هواوي السحابية على ذلك فقط، بل تدعم هواوي الابتكار من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، مما يُعزز قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل، وتحسين عملياتها بشكل ملحوظ، وبالتالي، تتوافق خدمات هواوي السحابية تمامًا مع رؤية مصر 2030، وتدفع عجلة التحول الرقمي الوطني.

علاوة على ذلك، توفر المنطقة السحابية الجديدة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبتكرة والموثوقة والآمنة والمرنة للشركات، وتعمل كبنية تحتية رقمية مهمة، حيث تقدم هواوي كلاود خدماتها التي تشمل إدارة حوكمة البيانات DataArts، بما في ذلك قاعدة بيانات GaussDB واّليات تطوير الذكاء الاصطناعي ModelArts.

يُمثل إطلاق منطقة خدمات هواوي كلاود في القاهرة نقلة نوعية في مسيرة التقدم الرقمي لمصر والقارة الإفريقية بأكملها، ويُؤكد على التزام هواوي بدعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة من خلال تقديم حلولها المبتكرة والاستفادة من خبراتها العالمية، حيث تمتدّ نطاقات خدمات هواوي كلاود الجديدة لتشمل 28 دولة إفريقية، ممّا يُعزز من مسيرة التحول الرقمي للصناعات المختلفة في القارة، ويُساهم في تعزيز قدرتها على المنافسة على الصعيد العالمي، وبذلك، يرتفع إجمالي عدد مناطق تواجد هواوي كلاود حول العالم إلى 33 منطقة، ممّا يُؤكد التزامها بتقديم خدماتها المتطورة على مستوى عالمي، ويُعزز من مكانتها كرائدة في مجال الحوسبة السحابية.

وتستثمر هواوي 300 مليون دولار أمريكي في إنشاء أول منصة سحابية في مصر، لتقدم أكثر من 200 خدمة سحابية، بما في ذلك منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات واّليات تطويرها، كما تستثمر هواوي 200 مليون دولار أمريكي لدعم 200 من شركاء البرامج المحليين، وتمكين 1300 شريك تكنولوجي من شركاء قنوات التوزيع، بهدف بناء نظام بيئي مزدهر للبرامج والتطبيقات المحلية، كما تشمل استثمارات هواوي 30 مليون دولار أمريكي لتدريب 10 آلاف مطور محلي، وتعليم 100 ألف من المهنيين الرقميين، وذلك لدفع التحول الذكي في المنطقة.

تُجسّد الجهود الحثيثة التي تبذلها هواوي اهتمامها الشديد بحفظ البيانات المصرية على الأراضي المصرية، وتؤكد على التزامها بتحقيق رؤيتها ومهمتها في وضع الخدمات الرقمية بين يدي كل مؤسسة، بهدف خلق عالم يسوده التواصل والذكاء التام، وتُؤكد شركة هواوي مصر، التي تأسست عام 2000، على التزامها الراسخ بالتعاون مع أكثر من 350 شريكًا محليًا لدفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، كما تحرص هواوي على إثراء النظام البيئي المحلي من خلال دعم المواهب المصرية الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ممّا يُساهم في بناء مستقبل رقمي مزدهر لمصر.

جدير بالذكر أن هواوي كلاود تُعدّ ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في الصين، وفقًا لشركة الأبحاث كاناليس Canalys، وتُواصل هواوي كلاود تحقيق إنجازات عالمية بارزة، حيث افتتحت العام الماضي مراكز بيانات جديدة في عدد من الدول من ضمنها تركيا والمملكة العربية السعودية، ومن خلال ذلك وسّعت الشركة نطاق تواجدها العالمي إلى 93 موقعًا موزعة على 33 منطقة جغرافية.

وتُجسّد إنجازات هواوي كلاود العالمية، والتزامها بدعم مصر من خلال برامجها لتنمية المواهب، شراكة استراتيجية قوية تُعزز مسيرة التقدم الرقمي في مصر وتُساهم في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.