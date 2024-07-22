تكنولوجيا: وان بلس تدعم OnePlus Open 2 القادم بسعة كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في العمل على تطوير الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي OnePlus Open 2، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على خطط الشركة لدعم هذا الإصدار بسعة كبيرة للبطارية.

أوضحت التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” اليوم التحسينات المتوقعة في هاتف Open 2 المرتقب من وان بلس، والتي يأتي على رأسها ترقية البطارية.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh، كما تدعم وان بلس الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4 على أن ينطلق بشكل رسمي في الربع الأول من 2025.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بتقنية البطارية الجديدة “Glacier” التي طورت بالتعاون بين وان بلس وCATL، والتي كُشِف عنها بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة.

وتدعم هذه التقنية تحسينات في كثافة الطاقة في البطارية وكفاءة البطارية، مع تحسينات بنسبة 23% مقارنة ببطارية Li-Ion، كما تجمع التقنية الجديدة للبطارية بين السيليكون وألياف الكربون، ومن المقرر أن تقدم للمرة الأولى في هاتف Ace 3 Pro.

المصدر