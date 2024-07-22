تكنولوجيا: سامسونج تدعم أجهزة Galaxy Tab S10 برقاقة Dimensity 9300 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة حول الجيل القادم من أجهزة سامسونج اللوحية Galaxy Tab S10، حيث تدعم سامسونج هذه الإصدارات برقاقة Dimensity 9300 Plus، ولقد رصد Tab S10 Ultra في منصة Geekbench التي كشفت عن آداء هذا الإصدار.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في شهر أكتوبر لكشف النقاب عن أجهزة Galaxy Tab S10 اللوحية، وعلى عكس الإصدارات السابقة من السلسلة التي تأتي برقاقات Snapdragon غالباً تدعم سامسونج الإصدارات القادمة برقاقة Dimensity 9300 Plus.

ولقد رصد جهاز Galaxy Tab S10 Plus في قاعدة بيانات Geekbench خلال الفترة الماضية بنموذج رقم (SM-X828U) ومعالج 9300 Plus، كما ظهر إصدار Ultra بنموذج رقم (SM-X926B)

وتتضمن وحدة المعالجة عدد 8 من الأنوية والتي تنقسم إلى 4 من أنوية Cortex-X4 تنقسم إلى نواة بسرعة 3.4GHz و3 أنوية بسرعة 2.85GHz، بينما تأتي 4 أنوية الأخرى Cortex-A720 بسرعة 2.0GHz.

كما تتميز الرقاقة بكرت الشاشة Immortalis-G720، أيضاً تدعم الرقاقة تقنية Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.4، كما تأتي الأجهزة اللوحية بميزة الإتصال بشبكات 5G في بعض النماذج.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم الأجهزة اللوحية بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام على غرار سلسلة Tab S9، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Ultra بنموذج مميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 1 تيرابايت.

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