شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دلتا للطيران تلغى أكثر من 1000 رحلة بسبب توابع أزمة CrowdStrike والان مع تفاصيل الخبر

أفادت رويترز بأن انقطاع خدمة CrowdStrike الذي بدأ في وقت متأخر من الخميس الماضى لا يزال يسبب الفوضى حيث اضطرت شركة دلتا لإلغاء 1250 رحلة إضافية أمس بالإضافة إلى 3500 رحلة تم إلغاؤها بالفعل.

وقد ترك ذلك عشرات الآلاف من منشورات شركة دلتا عالقين في انتظار رحلات جديدة قد تستغرق أيامًا، مما أجبر الكثيرين على إلغاء الرحلات أو تأجيلهاولم تحدد شركة الطيران بعد متى ستستأنف عملياتها العادية.

وألغت شركة دلتا ثلث الرحلات المقررة بإجمالي 5000 رحلة منذ يوم الجمعة، وأجلت 1700 رحلة أخرى، وقال إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا: "على وجه الخصوص، تأثرت إحدى الأدوات المتعلقة بتتبع الطاقم لدينا ولم تتمكن من معالجة العدد غير المسبوق من التغييرات الناجمة عن إغلاق النظام بشكل فعال".

وأثر تحديث برنامج CrowdStrike على 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام Windows، مما تسبب في دخول العديد منها في حلقة تمهيد لا يمكن استعادتها إلا بواسطة الفنيين الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الأجهزة.

وتبين أن المشكلة كانت عبارة عن مستشعر معيب مصمم لاكتشاف النشاط الضار الذي "أدى إلى حدوث خطأ منطقي أدى إلى تعطل نظام التشغيل"، وفقًا لـ CrowdStrike.

وكانت شركة دلتا هي الأكثر تضررا من أي شركة طيران أمريكية، وجاءت شركة يونايتد إيرلاينز في المرتبة الثانية بفارق كبير حيث تم إلغاء حوالي 266 (9 %) من الرحلات الجوية يوم الأحد.

وفي البداية، أخبرت شركتا United وDelta المسافرين الذين تقطعت بهم السبل أنهم لن يقوموا بتغطية الفواتير لأن حادث تحطم CrowdStrike كان خارج سيطرتهم.

ومع ذلك، تدخل وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج في وقت لاحق وقال إنه يعتبر الوضع من صنع نفسه، لذلك ستحتاج شركات النقل إلى تغطية تكاليف الطعام والنقل والسكن لأي تأخير أطول من ثلاث ساعات كما يقتضي القانون.

وقالت CrowdStrike اليوم أن عددًا "كبيرًا" من الأجهزة عاد إلى الإنترنت وأن الشركة على وشك طرح حل تلقائي لهذه المشكلة، كما تأثرت الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة بشدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشدة بسبب انقطاع الخدمة، حيث حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية المرضى من أنه "ربما لا يزال هناك بعض التأخير".