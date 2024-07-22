تكنولوجيا: ابل تستعد لتطوير أول هاتف iPhone بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لتطوير أول إصدارتها من هواتف الأيفون التي تأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت رام للمرة الأولى في هواتف الأيفون.

قدمت ابل منصة “Apple Intelligence” للمرة الأولى بالتزامن مع إنطلاق سلسلة هواتف iPhone 15، إلا أن مميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة إقتصرت على هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشكل خاص.

وتتوسع شركة ابل بمميزات الذكاء الإصطناعي في الجيل القادم من هواتف الأيفون لتشمل إصدارات iPhone 16 وiPhone 16 Plus التي تأتي العام المقبل بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وهو الأدنى للذاكرة العشوائية المطلوبة لدعم مميزات الذكاء الإصطناعي.

كما تحصل هذه الإصدارات من هواتف الأيفون على ترقية في المعالج على عكس الإصدارات الرئيسية من هواتف iPhone 15.

وتخطط ابل لدعم إصداراتها من هواتف الأيفون في 2025 بترقية جديدة في الذاكرة العشوائية، حيث تقدم ابل هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام للمرة الأولى في هواتف الأيفون.

من جانب أخر تستمر ابل في دعم هاتف iPhone 17 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام إلا أنه سيدعم أيضاً مميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة من ابل، كما تدعم ابل السلسلة كاملة بتقنية LTPO في الشاشة مع معدل تحديث 120Hz.

وتحصل إصدارات ابل من هواتف iPhone 17 Pro أيضاً على ترقية أخرى في إعدادات الكاميرة، لذا تعزز ابل هذه الإصدارات بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، حيث تأتي هذه الإصدارات بثلاثة من الكاميرات بدقة 48 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن تدعم هذه الترقية في كاميرة هواتف 17 Pro توازن أكثر سلاسة في الألوان، مع آداء أفضل في لقطات HDR بتفاصيل أكثر دقة، وأيضاً آداء أفضل عند التكبير.

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