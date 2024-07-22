تكنولوجيا: شاشة الغطاء في هاتف Galaxy Z Fold Slim تأتي بنفس أبعاد Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل العملاق الكوري سامسونج على تطوير هاتف Galaxy Z Fold Slim بتصميم يتضمن شاشة غطاء بأبعاد تحاكي أبعاد Galaxy S24 Ultra.

يتميز هاتف S24 Ultra بأبعاد 19.5:9 في الشاشة، ويتبنى إصدار سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold Slim نفس الأبعاد في شاشة الغطاء الخارجي.

ولقد جاءت هذه التفاصيل عبر تقرير “Ice Universe”، والذي أكد على أن أبعاد شاشة الغطاء الخارجي في الهاتف تحاكي S24 Ultra، بينما تأتي شاشة إصدار Fold الخارجية بحجم أقصر من هاتف S24 Ultra، حيث تتميز بحجم 6.5 إنش.

أيضاً من المقرر أن تأتي الشاشة الداخلية في هاتف Galaxy Z Fold Slim بحجم 8 إنش، ويعد هذا الحجم في شاشات هذا الإصدار أكبر مقارنة بالشاشات المميزة لهاتف Galaxy Z Fold6.

من جانب أخر عرف هاتف Z Fold Slim في التسريبات السابقة بعنوان “Galaxy Z Fold Ultra”، ولقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بإطار من التيتانيوم، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم أنحف وأخف مقارنة بهاتف Fold6.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold Slim يأتي بمستوى تسعير أعلى مقارنة بإصدارات سامسونج السابقة من هواتف Galaxy Z Fold.

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