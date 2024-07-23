شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار أبل.. جوجل Pixel 9 يقدم خدمة SOS عبر الأقمار الصناعية مجانًا لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق سلسلة Google Pixel 9 عالميًا وفي الهند في 13 أغسطس، وقد أشارت التقارير السابقة إلى أنه من خلال تشكيلة الهواتف الذكية الرائدة القادمة، يمكن أن تقدم جوجل خدمة SOS عبر الأقمار الصناعية مع ميزات مشابهة لـ Apple، وفقًا لموقع gadgets360.

خدمة Pixel Satellite SOS المجانية

في تقرير، قامت Android Authority، بالتعاون مع Tipster AssembleDebug، بعملية تفكيك لأحدث تحديث Android 15 Beta 4 الذي تم إصداره الأسبوع الماضي، حيث تشير السلاسل المكتشفة في رمز التحديث إلى أن جوجل قد تتضمن ميزة اتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ يطلق عليها اسم "Pixel Satellite SOS".

وبحسب ما ورد تعمل الميزة عندما يتصل المستخدم بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، وتتم مشاركة معلوماته، بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والموقع وجهة اتصال الطوارئ وتفاصيل الجهاز، مع "خدمات الطوارئ ومقدمي خدمات الأقمار الصناعية".

علاوة على ذلك، تشير السلاسل المكتشفة أيضًا إلى أن جوجل قد تقدم خدمة Pixel Satellite SOS مجانًا لمدة عامين، ويُقال إن نصًا آخر مدرجًا في التحديث يقول: "يتم تضمين خدمة SOS عبر القمر الصناعي مجانًا لمدة عامين"، وتتطابق هذه المدة مع عامين من خدمة الطوارئ SOS عبر خدمة القمر الصناعي التي تقدمها أبل لمستخدمي iPhone 14 والموديلات الأحدث.

وفي اكتشاف منفصل، يقترح أنه قد يتم تحديث أجهزة Pixel لدعم SOS عبر الأقمار الصناعية، ونظرًا لأنه من المتوقع أن تعمل سلسلة Google Pixel 9 على نظام التشغيل Android 15، فمن المتوقع أن تتلقى طرز Pixel الأقدم تحديثًا يدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ.

تم الإبلاغ عن وجود هذه الميزة لأول مرة في شهر مارس من قبل المحلل مشعل الرحمن، ومن المتوقع أن يؤدي تحديث تطبيق Adaptive Connectivity Services إلى تقديم صفحة إعدادات Satellite SOS* ضمن علامة التبويب الأمان والطوارئ، ويُنصح بتضمين معلومات تتعلق بكيفية عمله وتخصيص المعلومات التي تتم مشاركتها مع مقدمي خدمات الطوارئ.