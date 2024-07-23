علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max وPixel 8

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القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من عام 2022 في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين Pixel 8:

iPhone 14 Pro Max

البطارية: li-ion 4323  ميلي أمبير.

الكاميرا  الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة :  1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)  و esim )

أو ( dual esim – international)

Pixel 8

المعالج: Google Tensor G3

التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

الكاميرا الخلفية :  50+12 م.ب.

الكاميرا  الامامية 10.5 م.ب.

الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 14

البطارية: 4575 مللي أمبير

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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