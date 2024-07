شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max وPixel 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من عام 2022 في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين Pixel 8:

iPhone 14 Pro Max

البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )

أو ( dual esim – international)

Pixel 8

المعالج: Google Tensor G3

التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

الكاميرا الخلفية : 50+12 م.ب.

الكاميرا الامامية 10.5 م.ب.

الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 14

البطارية: 4575 مللي أمبير