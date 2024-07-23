شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: من الخطأ وصف النسخة القياسية الجديدة لـ Game Pass بـ"المنخفضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مايكروسوفت برفع أسعار Xbox Game Pass وقدمت مستوى جديدًا من خدمة الاشتراك في الألعاب في وقت سابق من هذا الشهر، وتمنح طبقة Xbox Game Pass Standard التي تم إطلاقها حديثًا للاعبين مكتبة تضم مئات العناوين وجميع مزايا Game Pass Core، بما في ذلك تعدد اللاعبين على وحدة التحكم عبر الإنترنت، ولكنها لن تتضمن بشكل حاسم عناوين جديدة للطرف الأول في يوم الإصدار، انتقدت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أسعار Game Pass المرتفعة ووصفت مستوى الاشتراك الجديد بأنه "متدهور" في دعوى قضائية الأسبوع الماضي، الآن، استجابت الشركة الأم لـ Xbox لادعاء لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ووصفته بأنه "مضلل"، وفقاً لموقع gadgets360.

مايكروسوفت تستجيب للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)

في ملف جديد للمحكمة، قالت مايكروسوفت إنه من الخطأ تسمية الطبقة القياسية الجديدة بأنها نسخة "متدهورة" من طبقة Game Pass لوحدة التحكم المتوقفة، "لم يقدم هذا المنتج المتوقف وظائف متعددة اللاعبين، والتي كان لا بد من شراؤها بشكل منفصل مقابل 9.99 دولارًا إضافيًا في الشهر (ما يجعل التكلفة الإجمالية 20.98 دولار في الشهر).

توفر الطبقة القياسية الجديدة لـ Xbox Game Pass إمكانية الوصول إلى كتالوج يضم مئات الألعاب واللاعبين المتعددين عبر الإنترنت مقابل 14.99 دولارًا، وقالت مايكروسوفت في الملف إن فئة Game Pass Ultimate الخاصة بها ستوفر قيمة أكبر للاعبين من خلال عرض عناوين جديدة "يومًا وتاريخًا"، بما في ذلك Call of Duty: Black Ops 6 القادمة.

إيداع لجنة التجارة الفيدرالية

وقد وصفت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الطبقة القياسية المقدمة حديثًا بأنها منتج "متدهور، يكلف هذا المنتج 36% أكثر من Console Game Pass، ويحجب إصدارات اليوم الأول، قالت لجنة التجارة الفيدرالية في ملفها إن تدهور المنتج - إزالة الألعاب الأكثر قيمة من خدمة مايكروسوفت الجديدة - إلى جانب زيادات الأسعار للعملاء الحاليين، هو بالضبط نوع الضرر الذي يلحق بالمستهلك من اندماج [Microsoft-Activision] الذي زعمته لجنة التجارة الفيدرالية.

في ردها، وصفت مايكروسوفت خطاب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى المحكمة بأنه "سرد مضلل وغير رسمي للحقائق" وقالت إن الهيئة التنظيمية بالكاد ذكرت اشتراك Game Pass في محاكمة لجنة التجارة الفيدرالية ضد مايكروسوفت بشأن محاولة الشركة الاستحواذ على Call من صانع الواجب Activision Blizzard العام الماضي.

قالت مايكروسوفت إنه من الشائع بالنسبة للشركات تغيير عروض الخدمة بمرور الوقت، وأن فئة Game Pass الجديدة الخاصة بها لم تحجب Call of Duty عن المستخدمين الذين يرغبون في لعب اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت مايكروسوفت أيضًا إلى أن خدمة الاشتراك في ألعاب PlayStation Plus من سوني استمرت في "الازدهار"، حتى مع توفير الشركة لعدد قليل فقط من العناوين على الخدمة عند الإطلاق.

قامت مايكروسوفت برفع أسعار Game Pass Ultimate وXbox Game Pass Core وPC Game Pass في وقت سابق من هذا الشهر، وأوقفت خدمة Game Pass لوحدة التحكم للمشتركين الجدد، ستكون طبقة Game Pass Standard التي تم طرحها حديثًا، والتي تقدم كتالوجًا يضم مئات الألعاب ووحدة التحكم متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، متاحة في الأشهر المقبلة.