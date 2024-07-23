شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر صوتا ثانيا لـ Gemini.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باستخدام Google Assistant، يمكنك الاختيار من بين حوالي عشرة أصوات مختلفة، ولكن حتى الآن، Google Gemini مساعد الذكاء الاصطناعي الذي تخطط جوجل لاستبداله على الأرجح بمساعد جوجل كان له صوت واحد فقط.

والآن، يبدو أن هذا في مرحلة التغيير، منذ حوالي شهر تم اكتشاف حقيقة أن جوجل تعمل على إعداد صوتي جديد لـ Gemini، ولكن في ذلك الوقت، لم تكن الميزة تعمل، وأعطت خيار الاختيار بين صوتين، وكل هذا منفصل عن إعدادات الصوت في المساعد، في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح أن الإعداد كان مخصصًا لـ Gemini.

لا يعد هذا التحديث الجديد صفقة كبيرة، ولكنه بالتأكيد تحسين متوقع إلى حد ما من المساعدين الرقميين، إن القدرة على اختيار الصوت الذي يتحدث به المساعدون الرقميون أمر مؤكد، وكما أود أن أقول، فإن خيارات التخصيص هي دائمًا شيء جيد.

لذلك، عندما يتم طرح هذا التحديث عالميًا (لا يوجد جدول زمني لذلك بعد)، ستتمكن على الأقل من اختيار المظهر العام الذي يمكن لـ Gemini التحدث إليك من خلاله.