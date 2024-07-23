شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تمكين الإصدار التجريبى من iPadOS 18 وتثبيته على الآيباد.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل برنامجًا تجريبيًا للمطورين لنظام التشغيل iPadOS 18 منذ شهر تقريبًا، ولكن كان الغرض من ذلك هو التثبيت على الأجهزة المخصصة لاختبار التطبيقات والميزات الأخرى فقط.

الإصدار التجريبي العام لهذا الأسبوع جاهز للانتقال إلى جهاز iPad اليومي الخاص بك، على الرغم من أنه من المهم أن تتذكر أنه لا يزال إصدارًا تجريبيًا، لذا لم يتم صقل كل شيء بالكامل بعد.

وبمجرد تسجيل معرف أبل الخاص بك في برنامج Apple التجريبي، يمكنك تثبيت الإصدار التجريبي العام مثل أي تحديث آخر بمجرد الضغط على المفتاح المناسب في تطبيق الإعدادات، وذلك كالتالى :

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPad الخاص بك.

الخطوة 2: حدد عام .

الخطوة 3: حدد تحديث البرنامج .

الخطوة 4: حدد تحديثات الإصدار التجريبي .

سيظهر هذا الخيار فقط إذا تم تسجيل معرف Apple الذي تستخدمه على جهاز iPad الخاص بك في أحد برامج الإصدار التجريبي من Apple، إذا لم يظهر، فارجع إلى القسم السابق وتأكد من تسجيلك باستخدام نفس معرف Apple الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى iCloud على جهازك.

وستعرض الشاشة التالية قائمة بالإصدارات التجريبية التي يحق لمعرف Apple الخاص بك تنزيلها ، وقد ترى هنا الإصدارات التجريبية للمطورين والإصدارات التجريبية العامة إذا قمت بالتسجيل في كلا البرنامجين.

الخطوة 5: اختر iPadOS 18 Public Beta .

الخطوة 6: حدد "رجوع" ، وسيتم إرجاعك إلى شاشة تحديث البرنامج الرئيسية، ويجب أن يظهر الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iPadOS 18 بعد لحظة أو اثنتين.

الخطوة 7: حدد زر التحديث الآن الأزرق ، وأدخل رمز المرور الخاص بالجهاز، وسيتم تثبيت iPadOS 18 Beta على جهازك اللوحي.

اعتمادًا على طراز جهاز iPad الخاص بك، قد يستغرق تنزيل الإصدار التجريبي من iPadOS 18 وإعداده وتثبيته ما يصل إلى ساعة أو أكثر ، وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيتم إعادة تشغيل جهازك وسيأخذك عبر سلسلة شاشات الترحيب والإعداد المعتادة.