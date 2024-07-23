شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل يوتيوب لبعض مستخدمى التطبيق والموقع الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض مستخدمي يوتيوب مشكلات في التطبيق والموقع الإلكتروني ومشاكل في تحميل مقاطع الفيديو، حيث كشفت تقارير المشكلات على تطبيق DownDetector منذ الساعة 1.30 مساءً يوم الاثنين، وفقًا لموقع الويب، فإن 43% من المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلة واجهوا مشكلة في التطبيق، و33% واجهوا مشكلة في تحميل مقطع فيديو، و23% واجهوا مشكلات مع موقع يوتيوب، حاليًا، من غير المعروف ما هي المشكلة، ولا توجد تقارير على صفحة دعم يوتيوب أو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

قام بعض المستخدمين على يوتيوب بالتغريد حول مشكلات تتعلق بمقاطع الفيديو في خلاصتهم، وقال أن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها لا تظهر في الموجز، بينما قال آخر "إنه يوتيوب لا يتم تحميل مقاطع فيديو".

ومع ذلك، وبالنظر إلى المنشورات على X أيضًا، لا يبدو أن المشكلة منتشرة على نطاق واسع، ويبدو أنه يؤثر على مجموعة صغيرة من الناس.