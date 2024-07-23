تكنولوجيا: إنتل توضح سبب عدم إستقرار الجيل 13 و14 من سلسلة معالجات Raptor Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت شركة إنتل في بيان رسمي سبب عدم إستقرار الجيل 13 و14 من سلسلة معالجات Raptor Lake المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي.

سجل عدد من مستخدمي معالجات إنتل المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي شكاوى لعدم إستقرار الأنظمة المميزة بمعالجات Core i9-13900K التي ترتكز على معمارية Raptor Lake وأيضاً Core i9-14900K وغيرها من المعالجات.

ولقد أشارت العديد من التقارير إلى أن السبب المتوقع لعدم إستقرار الأنظمة المميزة بمعالجات إنتل يعود إلى إستهلاك الطاقة لهذه الرقاقات، ولقد حاولت إنتل معالجة هذه المشكلة عبر تحديثات للبرمجيات تستهدف بشكل رئيسي خفض إستهلاك الطاقة والجهد.

من جانب أخر أوضح متحدث من شركة إنتل بعد التحليل الشامل للمعالجات أن الجهد المرتفع هو السبب الرئيسي لعدم إستقرار الأنظمة التي تتضمن الجيل 13 و14 من سلسلة معالجات الشركة المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي.

كما أوضح المتحدث أن تعليمات البرمجيات “microcode” في الخوارزمية تعمل على إعطاء أوامر غير صحيحة للجهد المطلوب من المعالج، ولقد قامت إنتل بمعالجة وتصحيح جذري في “microcode” لتفادي الجهد المرتفع في وحدة المعالجة.

أيضاً تؤكد إنتل على أن الشركة تستمر في تجربة الإحتمالات المختلفة التي قد تؤدي إلى إرتفاع الجهد في وحدة المعالجة وبالتالي عدم إستقرار الأنظمة، على أن تصدر الشركة تصحيح لمعالجة هذه المشكلة للشركات في منتصف شهر أغسطس المقبل.

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