شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تنفى استخدام بيانات يوتيوب للتدريب على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة آبل مؤخرًا أن نموذج AI مفتوح المصدر لنماذج اللغة الفعالة (OpenELM)، والذي أطلقته الشركة في أبريل، لا يدعم أيًا من ميزات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي بما في ذلك Apple Intelligence، وفقًا لموقع 9To5Mac، يأتي ذلك بعد أيام من توصل تحقيق إلى أن شركة آبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا استخدموا الآلاف من ترجمات يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

وكما هو مذكور في التقرير، قالت شركة آبل إنها طورت نموذج OpenELM للمساهمة في مجتمع البحث وتعزيز تطوير نموذج اللغة الكبير مفتوح المصدر.

وفي وقت سابق، وصف باحثو شركة Apple OpenELM بأنه نموذج لغة مفتوح متطور.

وفقًا للعلامة التجارية، تم تصميم OpenELM فقط لأغراض البحث وليس المقصود منه تشغيل أي من ميزات Apple Intelligence، كذلك تم إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي كمصدر مفتوح وهو متاح على نطاق واسع على موقع أبحاث التعلم الآلي التابع لشركة آبل.

في الشهر الماضي، أشارت ورقة بحثية إلى أن شركة آبل لا تستخدم بيانات المستخدم لتدريب ذكاء آبل الخاص بها، وذكرت الشركة أن نماذج الذكاء الاصطناعي تم تدريبها على البيانات المرخصة، بما في ذلك البيانات المختارة لتحسين ميزات محددة، بالإضافة إلى البيانات المتاحة للجمهور والتي تم جمعها بواسطة زاحف الويب الخاص بنا، AppleBot.

أشار تحقيق أجرته Wired مؤخرًا إلى أن العديد من الشركات الكبرى بما في ذلك Apple وNVIDIA وAnthropic وSalesforce وغيرها استخدمت ترجمات من أكثر من 1,70,000 مقطع فيديو على يوتيوب لمنشئي المحتوى المشهورين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، وتعد مجموعة البيانات هذه جزءًا من مجموعة أكبر تسمى The Pile، من مؤسسة EleutherAI غير الربحية.

صرح عملاق التكنولوجيا أيضًا أنه لن يصدر أي إصدارات جديدة من نموذج OpenELM.