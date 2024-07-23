البحوث الفلكية تحسم الجدل حول حدوث تسونامي بمنطقة شرق البحر المتوسط خلال أيام

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة حدوث تسونامي بمنطقة شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، نفى شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بحدوث تسونامي بمنطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي انذار بحدوث تسونامي خلال الأيام المقبلة.

وعن تأثيره لو حدث على مصر، قال شريف الهادي: "أنه لو حدث تسونامي سيكون تأثيره ضئيل جدًا على مصر ومنذ فترة طويلة لم يحدث أي تسونامي"، مشيرا إلى أن العلم الحديث بإمكانه التنبؤ بحدوث تسونامي قبل وقوعه، لأنه يختلف عن الزلازل.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من تداعيات الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت السياحية، متوقعا حدوث تسونامي بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وقال عالم الزلازل الهولندي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إنه من المتوقع حدوث كارثة كبيرة بمنطقة حوض شرق البحر المتوسط، وقد تكون اليونان وجزر دوديكانيسيا أكثر عرضة للخطر في الوقت الحالي.

وأشار الباحث الهولندي إلى أن تكون اليونان وجزر دوديكانيسيا أكثر عرضة للخطر في الوقت الحالي، في حين تشهد اليونان زلزالًا بقوة 6 درجات كل عامين تقريبًا، مضيفا: مرت الآن أكثر من 3 سنوات منذ وقوع الزلزال الأخير، وآخر مرة تعرضت فيها جزر دوديكانيسيا لزلزال أكبر كانت منذ 4 سنوات.