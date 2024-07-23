تكنولوجيا: تقرير يؤكد تأجيل هواوي الحدث المرتقب للإعلان عن سلسلة Mate 70

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن تأجيل هواوي موعد مؤتمرها المقرر عقده للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mate 70.

جذبت هواوي أنظار العالم بإعلانها السابق عن هاتف Mate 60 Pro الذي انطلق بمعالج Kirin 9000s المميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، مع شريحة الذاكرة SK Hynix من بين تكوينات أخرى مطورة من شركات صينية.

وتتجه أنظار العالم من جديد في ترقب لإنطلاق جيل جديد من هواتف Mate، ولقد كشفت أحدث التقارير التي جاءت من “DigitalChatStation” عن خطط هواوي لتأجيل إطلاق سلسلة Mate 70 إلى الفترة ما بين منتصف إلى نهاية الربع الأخير من هذا العام.

كما يوضح التقرير أن سلسلة Mate 70 ستشهد بعض الترقيات الجديدة، والتي قد تتضمن معالج Kirin 9100 بكفاءة أعلى، مع شاشة LTPO OLED بجودة عرض 1.5K، ودعم مسح ثلاثي الأبعاد للوجه.

أيضاً من المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة الرئيسية مستشعر OmniVision OV50K، مع عدسات متغيرة، كما تأتي سلسلة Mate 70 بقدرة بطارية ضخمة تتخطى 5000 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من سلسلة هواتف Mate.

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