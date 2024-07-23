شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر من انقطاع التيار الكهربائى عن الأرض الأسبوع الجارى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

التقطت وكالة ناسا صورة لانفجار بلازما داكن على الشمس، والذي لديه فرصة بنسبة 60% للتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على الأرض هذا الأسبوع، وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تنبيهًا يحذر من أن نبضة البلازما المظلمة هذه قد تؤدي إلى "تقلبات في شبكة الطاقة".

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت لقطات ناسا من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لها سحابة داكنة من التوهج الشمسي تنفجر من الشمس، مما يخلق ما يشبه الدخان الأسود عندما انطلقت هذه البلازما شمالًا فوق سطح الشمس.

وجهت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بأن هناك احتمالًا بنسبة 60% لحدوث المزيد من التوهجات الشمسية من المستوى المتوسط أو الفئة M خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفرصة بنسبة 15% لحدوث توهجات أكثر تطرفًا من الفئة X، والتي قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم.

وهذا التوهج الشمسي الأخير من الفئة M، اندلع من منطقة البقع الشمسية المسماة AR3757، وعلى وجه التحديد، كان التوهج من فئة M1 والذي يقع عند الطرف الأدنى من مقياس من عشر نقاط ضمن نطاق M المتوسط.

تنقسم التوهجات الشمسية إلى أربع فئات حسب شدتها: التوهجات الشمسية من الفئة X هي الأكثر شدة، تليها M وC والأضعف B.

تشع مشاعل X وM فقط طاقة قوية بما يكفي للتأثير على الأرض، حيث يمكن لنبضاتها الكهرومغناطيسية أن تسبب انقطاعات في الاتصالات والكهرباء.

وحذر الخبراء من أن الأرض مهيأة لمواجهة المزيد من العواصف الشمسية الشديدة خلال العام المقبل.