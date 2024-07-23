تكنولوجيا: تسريبات من Geekbench تكشف عن بعض مواصفات Vivo V40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن رقاقة المعالج التي تدعم هاتف Vivo V40 Pro المرتقب.

تستعد شركة vivo لكشف النقاب قريباً عن هاتف Vivo V40 Pro الذي أعتمد بالفعل في عدد من الجهات إستعداداً للإعلان الرسمي.

ولقد رصد هذا الإصدار في منصة Bluetooth SIG بنموذج رقم V2347، وهو النموذج ذاته الذي سجل في قاعدة بيانات Geekbench.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت من Geekbench أن هاتف vivo V40 Pro يأتي برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، حيث تتضمن الرقاقة التي تدعم الهاتف نواة رئيسية بسرعة 3.35 GHz، مع 3 من الأنوية بسرعة 3.0 GHz، و4 من الأنوية بسرعة 2.0 GHz، وهي مواصفات تتوافق مع معالج Mediatek.

من جانب أخر يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 14 وواجهة Funtouch 14.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف V40 Pro يأتي بتصميم يحاكي هاتف S19 Pro الذي يتوفر في السوق الصيني، حيث تقدم vivo غالباً إصدارات S للأسواق العالمية في سلسلة V.

يذكر أن هاتف S19 Pro يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وتصميم فائق النحافة للهاتف، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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