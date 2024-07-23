شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يكشفون تأثير التوهجات الشمسية على الاتصالات اللاسلكية بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو عن رصد 6 توهجات شمسية قوية، بعضها أثّر على عمل شبكات الاتصالات اللاسلكية على الأرض.

وأوضح المعهد - في تقرير أورده موقع روسيا اليوم، الثلاثاء - أنه تم رصد توهج شمسي من المستوى M1.4 في منطقة البقع الشمسية 3762 (S12E42)، واستمر التوهج لمدة 9 دقائق ، كما رُصد توهج آخر من المستوى M1.5 في منطقة البقع الشمسية 3744 (N14W88)، واستمر لمدة 17 دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن التوهجين المذكورين تسببا بتعطيل بعض خدمات الاتصالات اللاسلكية ذات التردد العالي على الأرض، كما أن التوهج من المستوى M1.4 كان مصحوبا بحزمة من الأشعة الطيفية.

وكان العلماء في المعهد قد أعلنوا عن رصد 4 توهجات شمسية أخرى من الدرجة M، أحدها تم رصده ليلة الاثنين، و3 توهجات حصلت صباح الاثنين ما بين الساعة 06:30 و08:00 بتوقيت موسكو.

ويمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.