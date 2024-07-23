شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن إطلاق الروبوتات أوبتيموس العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ماسك مؤخرًا أن شركة تسلا ستبدأ في إنتاج هذه الروبوتات للاستخدام الداخلي العام المقبل، وبحلول عام 2026، يأمل أن يكون إنتاجها مرتفعًا لشركات أخرى، وقد أثار هذا الإعلان، الذي تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، الكثير من الضجة، وفقاً لموقع indiatoday.

تم تصميم الروبوت، المسمى أوبتيموس، لأداء المهام التي غالبًا ما تكون متكررة أو خطيرة أو مجرد مملة، تخيل روبوتًا يطوي الملابس، أو يتعامل مع الخدمات اللوجستية، أو يعمل على خط التجميع، لم يعد هذا خيالًا علميًا بعد الآن، بل أصبح حقيقة، قدم ماسك لأول مرة مشروع أوبتيموس العام الماضي بنموذج أولي يسمى Bumblebee، في الآونة الأخيرة، شاركت تسلا مقطع فيديو للجيل التالي من الروبوت وهو يطوي قميصًا، ويعرض تقدمه وإمكاناته.

الروبوتات البشرية ليست مفهوما جديدا، وتعمل شركات مثل Honda وHyundai’s Boston Dynamics على هذه الأجهزة منذ سنوات، والفكرة هي معالجة النقص في العمالة وجعل وظائف معينة أكثر أمانًا وكفاءة، مع انضمام تسلا إلى المعركة، من المتوقع أن تشتد المنافسة والابتكار في هذا المجال.

يتمتع إيلون ماسك بتاريخ حافل في تقديم الوعود الكبرى، وفي عام 2019، ادعى أن شركة تسلا سيكون لديها شبكة من سيارات "التاكسي الآلي" المستقلة بحلول عام 2020، ولكن هذا لم يحدث بعد، وفي الأسبوع الماضي فقط، ذكر أن تصميم التاكسي الآلي يحتاج إلى تغييرات كبيرة، مما أدى إلى تأخير إصداره بشكل أكبر، وهذا السجل الحافل يجعل بعض الناس متشككين بشأن الجدول الزمني لأوبتيموس.

على الرغم من الشكوك، ليس هناك من ينكر تأثير ماسك وبراعة تسلا التكنولوجية، حيث يشير تحول تسلا في التركيز نحو الذكاء الاصطناعي، وبرامج القيادة الذاتية، والآن الروبوتات البشرية إلى استراتيجية أوسع، ويأتي هذا التحول في وقت يتضاءل فيه الطلب على سيارات تسلا الكهربائية، ولا يزال أكثر من 80% من إيرادات تسلا يأتي من السيارات الكهربائية، لكن من الواضح أن ماسك يتطلع إلى التنويع.

وفي يوم الثلاثاء، ستعلن تسلا عن نتائج الربع الثاني، ويتوقع المحللون أن تصل هوامش أرباح الشركة إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، ومع ذلك، تظل الأضواء مسلطة على مشاريع ماسك الطموحة، ويبدو أن مستقبل تسلا يتعلق بما هو أكثر من مجرد السيارات.

يمكن لرؤية " ماسك " لأوبتيموس أن تُحدث ثورة في العديد من الصناعات، إذا كانت هذه الروبوتات قادرة بالفعل على أداء المهام بشكل موثوق، فيمكنها إحداث تحول في التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وغير ذلك الكثير.