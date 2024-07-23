تكنولوجيا: MSI تطلق جهاز الحاسب المكتبي المصغر MS-C907 بإختيارات متعددة من المنافذ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI مؤخراً عن جهاز الحاسب المكتبي المصغر MSI MS-C907 الذي يأتي بواجهة للإتصال تتضمن عدد من المنافذ ويتوافق بشكل جيد مع التطبيقات الصناعية.

ينطلق جهاز MSI MS-C907 بالعديد من الإمكانيات في حجم صغير، حيث يتميز هذا الإصدار بأبعاد 200 في 150 في 55مم، ويمكن لهذا التصميم المصغر أن يتوافق بشكل جيد مع البيئة التي تتميز بمساحات صغيرة لأنظمة الحاسب.

ويدعم MS-C907 إدخال طاقة 9 ~ 36 فولت، كما يتضمن منافذ DisplayPort وHDMI للإخراج، مع إختيارات متنوعة للشاشة.

كما يأتي الجهاز بعدد 4 من منافذ USB 3.2، و6 من منافذ USB 2.0، إلى جانب اثنان من منافذ COM، و8 من منافذ GPIO التي تتوافق مع تطبيقات المعدات الصناعية.

أيضاً يدعم MS-C907 معالج Intel Core i3 من سلسلة معالجات N، كما تستهدف MSI في هذا الإصدار التركيز بشكل خاص على معايير الحماية والآمان وآداء الشبكات، حيث يدعم الجهاز الإتصال عبر اثنان من منافذ 2.5 Gigabit LAN وTPM 2.0.

كما يتميز الجهاز بتصميم متين يدعم مقاومة الحرارة من -10 وصولاً إلى 50 درجة مئوية، حتى مع إتصال أجهزة حرارية أخرى.

ويصل هذا الإصدار بمعالج Intel Core i3 من سلسلة N، لدفع آداء إستثنائي من الجهاز مع كفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة، كما يدعم معالجة البيانات وإدارة المهام المعقدة بسلاسة.

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