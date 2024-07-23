تكنولوجيا: TCL تسجل إرتفاع سنوي في شحنات أجهزة التلفاز بتقنية mini-LED بنسبة 122%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TCL عن تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2024، والذي كشف عن إرتفاع شحنات الشركة من أجهزة التلفاز المميزة بتقنية mini-LED بنسبة 122%.

كانت أجهزة TCL المميزة بتقنية Mini-LED وQLED الأعلى في نسبة شحنات الشركة هذا العام، حيث سجلت أجهزة تلفاز Mini-LED زيادة في نسبة الشحنات بنسبة 100%، بينما سجلت الأجهزة المميزة بتقنية QLED زيادة في الشحنات بنسبة 64% على أساس سنوي.

وفي أحدث التقارير التي سجلت من الشركة كُشِف عن إرتفاع شحنات TCL بنسبة 10% في النصف الأول من 2024.

أيضاً سجلت الشركة شحنات من أجهزة التلفاز تصل إلى 12.52 مليون جهاز في النصف الأول من 2024 في الأسواق العالمية، وعند مقارنة الشحنات بنفس الفترة من العام الماضي فإن نسبة الشحنات إرتفعت بنسبة 9.2% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

ويؤكد التقرير على الآداء القوي لشحنات TCL في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 53.4% ​ من إجمالي شحنات النصف الأول من 2024، بينما سجل الربع الثاني من هذا العام آداء أفضل من نفس الربع العام الماضي بنسبة 12.9%.

يذكر أن أجهزة التلفاز المميزة بحجم 65 إنش سجلت شحنات بنسبة 14.5%، بينما سجلت الأجهزة المميزة بحجم 75 إنش شحنات بنسبة 34.5% على أساس سنوي.

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