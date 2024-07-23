شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسعى للاستحواذ على حصة 5% فى الشركة المصنعة لنظارات Ray-Ban الذكية والان مع تفاصيل الخبر

تجرى شركة Meta Platforms محادثات للاستحوإذ على حصة تبلغ حوإلى 5% فى EssilorLuxottica، شريكها فى إنتاج نظارات Ray-Ban الذكية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقد تبلغ قيمة الحصة فى أكبر شركة للنظارات فى العالم 4.33 مليار يورو (4.73 مليار دولار) بناء على أحدث قيمة سوقية لها البالغة 86.50 مليار يورو، وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

يمكن أن تمنح الصفقة المحتملة شركة ميتا مزيدًا من السيطرة على خارطة الطريق للنظارات الذكية فى الوقت الذى يستثمر فيه عمالقة التكنولوجيا بما فى ذلك آبل الملايين لإنشاء أدوات متطورة تعتمد على تقنيات الواقع المعزز والمختلط.

وارتفعت أسهم EssilorLuxottica المدرجة فى باريس بنسبة 3% بعد التقرير، فى حين ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 1.2%.

تأسست شركة النظارات فى عام 2018 من خلال اندماج شركة Essilor ألفرنسية وشركة Luxottica الإيطالية. تعد شركة Delfin، الشركة القابضة المملوكة لعائلة مؤسس Luxottica الراحل ليوناردو ديل فيكيو، أكبر مستثمر فيها بحصة تبلغ حوإلى 33٪.

كانت نظارات Ray-Ban Meta الذكية، التى تم إطلاقها لأول مرة فى عام 2021، جزءًا مهمًا من مجموعة المنتجات الاستهلاكية لشركة Meta.

قال الرئيس التنفيذى لشركة EssilorLuxottica، فرانشيسكو ميليري، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الجيل الجديد من نظارات Ray-Ban Meta الذكية، التى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضي، باعت فى بضعة أشهر أكثر مما بيعت منه النظارات القديمة خلال عامين.

كان المحللون إيجابيين بشأن أحدث جيل من النظارات، والتى تتضمن مساعد Meta AI وقادر على البث المباشر لما يراه المستخدم مباشرة على فيسبوك وإنستجرام.

قال محللو برنشتاين فى وقت سابق من هذا الشهر: "نعتقد أن نظارات Meta's Ray-Ban الذكية قد تكون على بعد جيل أو جيلين فقط من العثور على منتج مناسب للسوق".